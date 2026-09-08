Ya han elegido al nuevo James Bond... Y Gary Oldman cruza los dedos por su favorito - CONTACTO/SONY

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

El largometraje número 26 de la saga de James Bond, con Denis Villeneuve (Dune, Sicario) en la silla del director, ya ha elegido al nuevo actor que encarnará al agente 007. Así lo asegura Gary Oldman, que espera que el papel recaiga en las manos de su compañero de reparto en Slow Horses, Jack Lowden.

"Se ha rumoreado que [Lowden] está entre los candidatos", explicó Oldman en una entrevista con el programa canadiense The Morning Show. "Pronto saldremos de dudas, ¿no? Porque ya lo han elegido. Ya han tomado una decisión, pero todavía no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack", expresó el actor ganador del Oscar por El instante más oscuro.

Durante años han circulado todo tipo de rumores sobre el actor que tomará el relevo de Daniel Craig como el legendario agente con licencia para matar creado por Ian Fleming. Sin embargo, con Bond 26 prevista para comenzar su producción el año que viene, las especulaciones se han disparado.

A pesar de que aún no se ha confirmado quién interpretará al nuevo 007, Lowden es el último en incorporarse a una larga lista de nombres que han sonado para el papel, entre los que se encuentran Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson o Harris Dickinson, todos vinculados a la fase final del proceso de selección.

Además, Variety señaló que Louis Partridge (Enola Holmes) también habría despertado el interés de los responsables de la próxima película, mientras que Tom Francis (Jay Kelly) habría llegado a realizar una audición para hacerse con el papel.

LA ESPOSA DE LOWDEN, SAOIRSE RONAN, QUIERE SER UNA VILLANA EN BOND

Por otro lado, el pasado mes, Saoirse Ronan, esposa de Lowden, lanzó un claro desafío a los productores de Bond al expresar públicamente su interés en participar en la próxima película. La actriz y protagonista de cintas como Lady Bird o Mira cómo corren aseguró, en declaraciones a Empire, que "hablaba muy en serio" sobre la posibilidad de interpretar a una villana de James Bond.

"Creo que sería muy interesante contar con una villana joven", afirmó. "Especialmente para las niñas y las mujeres, sería interesante ver a alguien capaz de canalizar toda esa rabia contenida y dirigirla hacia algún sitio. Dramáticamente, creo que podría dar mucho juego. Así que me encantaría explorar más ese tipo de personaje", expresó a continuación.

Hasta ahora se desconoce cuándo se anunciará oficialmente quién será el nuevo James Bond. No obstante, Amy Pascal, productora de Bond 26 junto a David Heyman, dejó entrever en una entrevista con Deadline que "finales de año" es una fecha probable para conocer la decisión.