Una estrella de La Casa del Dragón... ¿El villano del nuevo James Bond? - HBO MAX Y UNIVERSAL

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve (Dune) será quien dirija la nueva película de James Bond que prepara Amazon MGM Studios, la primera de la compañía tras el acuerdo con la familia Broccoli. Al parecer, ahora, una estrella de La Casa del Dragón podría ser el villano en la película.

Según le ha revelado una fuente cercana al proyecto a The Sun, Ewan Mitchell, quien interpreta al príncipe Aemond en La Casa del Dragón, está siendo considerado para el papel del villano en Bond 26. "Ewan es la opción perfecta para Amazon porque cuenta con una trayectoria sólida, pero todavía no tiene el mismo caché que algunos de los actores que han sonado para el regreso de Bond", señaló.

"Buscan a alguien que esté despuntando, más que a una estrella consagrada, y que tenga un físico muy particular", continuó sobre el posible fichaje de Mitchell, de 28 años. "Lo tiene todo, y su edad lo convierte en el candidato ideal para un reinicio de la saga que apueste por un reparto más joven", explicó la fuente al medio.

EL POSIBLE VILLANO DE MITCHELL EN BOND 26: BLOFELD

Mitchell interpreta al príncipe Aemond Targaryen en La Casa del Dragón, un personaje tan temible como feroz. Su aspecto, marcado por un parche en el ojo y una cicatriz, recuerda además a Blofeld, uno de los grandes villanos de James Bond, lo que podría explicar el interés de Amazon en ficharlo como antagonista de la saga. El posible fichaje de Mitchell como villano de Bond 26 supondría un duro golpe para Saoirse Ronan, cuyas opciones de convertirse en la próxima antagonista de 007 quedarían prácticamente descartadas.

La actriz y protagonista de cintas como Lady Bird o Mira cómo corren aseguró, en declaraciones a Empire, que "hablaba muy en serio" sobre la posibilidad de interpretar a una villana de James Bond. "Creo que sería muy interesante contar con una villana joven", afirmó.