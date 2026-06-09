Idris Elba cree que los espectadores no aceptarían a un James Bond negro: "No intentemos convertirlo en algo 'woke'" - UNIVERSAL/BBC

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve (Dune) será quien dirija la nueva película de James Bond que prepara Amazon MGM Studios, la 26.ª entrega de la franquicia y la primera de la compañía tras el acuerdo con la familia Broccoli. Idris Elba era uno de los nombres que han circulado con fuerza como posible candidato al papel de 007. El actor, que encarna a Man-At-Arms en la nueva cinta de Masters del Universo, ha confirmado que eran rumores y está convencido de que no todos los espectadores aceptarían a un Bond negro.

"Nunca fue cierto; siempre fue solo un rumor", afirmó Elba en una entrevista en la edición británica de la revista GQ, desmintiendo las especulaciones que lo señalaban como candidato al papel de Bond. Los rumores comenzaron ya años antes de que Craig interpretara por última vez al personaje en Sin tiempo para morir. Especulaciones que, para el actor de The Wire siempre fueron "poco realistas".

"James Bond fue concebido tal y como fue escrito por una razón. Aun así, fue halagador. Pero también creo que, siendo realistas, hay mercados donde esa idea simplemente no funcionaría", argumentó Elba. "Bond es una figura enorme en todo el mundo y no todos los públicos aceptarían a un hombre negro, a un actor africano, en el papel. En algunas culturas, eso no encaja con lo que esperan del personaje. Punto", zanjó la estrella de Una casa llena de dinamita o Jefes de Estado.

IDRIS ELBA, A FAVOR DE CAMBIOS EN BOND SIN CONVERTIRLO EN WOKE

No obstante, el intérprete británico también está convencido de que es necesario que el personaje evolucione. "Bond es tan irreal que darle una pequeña pincelada de realidad le va bien, pero no intentemos convertirlo en algo 'woke'. Creo que hay que ser fiel a lo que es: evasión. No hay que intentar complacer los gustos del mundo. Simplemente, hay que ser Bond", explicó Elba.

Por otro lado, recientemente, una fuente bien informada le reveló a World of Reel que Amazon MGM Studios estaba moviendo ficha para que Jacob Elordi sea el próximo James Bond. Además, una periodista de The Guardian comentó no hace mucho en The Rest Is Entertainment que varias fuentes indicaban que el actor era el gran favorito para convertirse en el nuevo 007.

Ya en septiembre de 2025, el nombre del intérprete se encontraba entre otros posibles candidatos como Tom Holland, Timothée Chalamet, Glen Powell o Austin Butler, que sonaban para dar vida al nuevo Bond.