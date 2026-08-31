Saoirse Ronan quiere ser la villana en la nueva era de James Bond: "Quiero explorar papeles más oscuros"

Archivo - 16 February 2025, United Kingdom, London: American-Irish actress Saoirse Ronan poses for photos on the red carpet of the 78th British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall. Photo: James Manning/PA Wire/dpa - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26, (CulturaOcio)

Saoirse Ronan ha manifestado su firme interés en interpretar a la villana de la próxima película de James Bond que dirigirá Denis Villeneuve. La cuatro veces nominada al Oscar busca dar un giro oscuro a su carrera cinematográfica en la nueva etapa de la franquicia en la que, curiosamente, su propio esposo, Jack Lowden, es uno de los candidatos para encarnar al agente 007.

En una entrevista concedida a la revista Empire durante la promoción de su última película, Bad Apples, Ronan dejó claras sus ambiciones dentro del universo cinematográfico de Ian Fleming. "Quiero explorar papeles más oscuros", declaró la actriz irlandesa. "Dije que quería ser una villana de Bond y lo digo en serio", añadió la protagonista de Mujercitas y Lady Bird.

"Creo que sería muy interesante interpretar a una joven villana. Sobre todo para las chicas y las mujeres, ver a alguien capaz de canalizar toda esa ira reprimida tiene un gran potencial dramático. Así que me encantaría hacer más papeles así", explicó la actriz, quien de cumplir su objetivo se sumaría a una gran lista de antagonistas en la franquicia que recientemente nombres como Rami Malek, Christoph Waltz, Javier Bardem, Mathieu Amalric y Mads Mikkelsen, tan solo en la era de Daniel Craig.

Próximamente, Ronan aparecerá en las películas biográficas de los Beatles dirigidas por Sam Mendes, donde interpretará a Linda McCartney, y en el filme Three Incestuous Sisters de Alice Rohrwacher, donde compartirá reparto con estrellas de la talla de Josh O'Connor, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Isabella Rossellini y Mick Jagger.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO JAMES BOND?

Por el momento, los rumores sobre quién vestirá el esmoquin de James Bond siguen inundando Hollywood con nombres como Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson o el propio Jack Lowden. En todo caso, el estudio no ha confirmado ninguna decisión de cara a las entrega número 26 de Bond que dirigirá Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight.

La directora de casting de la franquicia, Debbie McWilliams, quien ha elegido a tres de los seis actores que han interpretado al agente a lo largo de su carrera, aportó su visión el mes pasado en un panel en Karlovy Vary. "Parte de su trabajo consiste en tener licencia para matar. Así que hay que pensar que podría coger un arma y dispararte", explicó a los asistentes, subrayando que el personaje "tiene que tener cierto aire amenazador".

McWilliams recordó que Pierce Brosnan (quien protagonizó Goldeneye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día) "no tenía del todo" esa cualidad, aunque "encarnaba una faceta diferente, era muy guapo y elegante", mientras que Craig (quien protagonizó Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir) "cambió eso un poco, ya que era mucho más duro".