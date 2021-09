What If presenta a un nuevo equipo de Vengadores supervivientes al apocalipsis zombie

What If 1x05: ¿Qué Vengadores han sobrevivido al apocalipsis zombie?

What If 1x05: ¿Qué Vengadores han sobrevivido al apocalipsis zombie? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

El quinto capítulo de What If...? (¿Qué pasaría si...?) presenta un Universo distópico en el que un terrible virus zombi ha convertido a prácticamente toda la humanidad en muertos vivientes. A toda... no, ya que un grupo de irreductibles Vengadores ha logrado sobrevivir, embarcándose en una odisea cuyo objetivo es encontrar la cura para la pandemia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio arranca poco después del inicio de los eventos relatados en Vengadores: Infinity War, cuando a través del bifrost, el portal interestelar asgardiano, Bruce Banner es transportado hasta la Tierra, cayendo sobre la escalinata principal de Sanctum Santorum. Sin embargo, en esta ocasión, ni el Doctor Strange ni Wong están allí para recibir el urgente aviso de la llegada de Thanos.

Pronto, el personaje de Mark Ruffalo descubre que casi toda la población, incluyendo a la mayoría de los Vengadores, han sido convertidos en zombis... aunque, afortunadamente, no todos. Entre los miembros de la resistencia se encuentran varios superhéroes que, si bien no son miembros originales de la agrupación, colaboraron con ella en películas como Civil War o Endgame.

La primera vengadora no zombificada en hacer acto de presencia es Hope Van Dyne, más conocida como la Avispa. A ella le sigue, ni más ni menos que Spider-Man quien se encarga de presentarle a Banner al resto de supervivientes.

Este ecléctico grupo está compuesto por el Soldado de Invierno (Bucky Barnes), la nieta de Peggy, Sharon Carter, el asistente de Tony Stark, Happy Hogan que ha tomado prestado algun gadget de su antiguo jefe, y la capitana de las Dora Milaje, Okoye. Todos ellos cuentan con la colaboración, o el incordio, de Kurt, el deslenguado personaje de David Dastmalchian en Ant-Man, así como la capa del Doctor Strange capaz de salvar la vida de los héroes de las garras de los muertos vivientes en más de una ocasión.

En su odisea en busca de la cura, algunos de estos héroes perderán la vida, pasando a formar parte de las hordas zombies, mientras que otros, dados por muertos, volverán a hacer acto de presencia. Es el caso de Visión, que al ser un androide no está en el menú de los muertos vivientes, T'Challa/Black Panther, quien es encontrado sin una pierna en la base de Vision, donde el personaje lleva a cabo un oscuro experimento. Allí está además Scott Lang/Ant-Man, convertido en una cabeza en un tarro de cristal al más puro estilo de Futurama.

El capítulo concluye con un final abierto y una infinidad de preguntas por responder. Para conocer más detalles sobre el Multiverso, los fans tendrán que esperar al estreno del sexto episodio de What If...?, disponible en Disney+ desde el 15 de septiembre.