¿Quién Está En La Lista De Bucky En Falcon Y El Soldado De Invierno?

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

El primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno se ha centrado en explicar cómo los dos protagonistas intentan volver a su vida cotidiana, en un mundo que nunca será el mismo tras los eventos de Vengadores: Endgame. Para dejar atrás su pasado, Bucky ha confeccionado una "lista de redención" en la que figuran algunos nombres interesantes. ¿Quiénes son exactamente?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Los personajes de Marvel parecen tener gusto por hacer listas de objetivos, sirviendo en muchas ocasiones para introducir algunos easter-eggs de cara al futuro. En el caso de Bucky Barnes, el antiguo Soldado de Invierno, en su libreta figuran una serie de nombres que, o bien colaboraron en su lavado de cerebro y el control mental que le llevó a cometer atroces crímenes... o bien fueron víctimas de aquellas misiones.

Para no volver a convertirse en una marioneta, el personaje de Sebastian Stan ha confeccionado junto a su psicóloga tres reglas que nunca deben romperse, incluido que no haya heridos y que en todo momento recuerde que ya no es el Soldado de Invierno. En un momento dado, se muestra la libreta con la lista de nombres, algunos de los cuales son viejos conocidos del UCM, incluyendo el Barón Zemo.

La lista completa de nombres es la siguiente:

A Rostov

PW Hauser

F Gannod

Yo tahlazar

H Zemo

N Henrikson

N Sari

T Osman

L Kaminski

M Kaminski

C Kusnetsov

S Whitaker

Y Nakasima

C Holbein

Un total de 14 nombres entre los que destaca, por supuesto, el de Helmut Zemo, el villano interpretado por Daniel Brühl que logró volver a activar el protocolo Soldado de Invierno en el cerebro de Bucky durante la Civil War. Pero hay otros objetivos que también han aparecido previamente en el UCM.

Esto es todo lo que se sabe, hasta el momento, de la lista de nombres del Soldado de Invierno.

A ROSTOV

En los cómics Marvel, hay dos Rostov relacionados con el Soldado de Invierno. Uno es Andre Rostov (Bárbaro Rojo), un general de las URSS conocido por su disciplina brutal y su implacable odio a sus enemigos, que era el encargado de un gulag donde Bucky fue encarcelado.

El segundo es Andrei Rostov, un revolucionario ruso conocido por el nombre en clave Agamenón, que durante un breve periodo de tiempo fue pareja de Viuda Negra.

PW HAUSER

Podría ser una referencia a Wilhem Hauser, un general nazi que sirvió a las órdenes de Adolf Hitler en la II Guerra Mundial y cuya aparición se remonta a los cómics de Nick Furia de los años 60.

También podría ser una referencia a Harry Hauser, el presentador del programa de radio The Hauser Retort que, cuando Falcon finalmente asumió el manto de Capitán América en las grapas, intentó convencer a U.S. Agent de que le arrebatase el escudo a la fuerza.

H ZEMO

Helmut Zemo apenas necesita presentación, y no es extraño que figure en la lista de Bucky, ya que el terrorista sokoviano primero le culpó del ataque a la ONU de Civil War y luego utilizó las claves de Hydra para reactivar al Soldado de Invierno. Además, es el principal antagonista de la serie.

L KAMINSKI

A veces, Marvel utiliza nombres reales para introducir easter-eggs para los fans más entendidos. Es el caso de Len Kaminski, que fue guionista y asistente de editor en series marvelitas como Iron Man, Máquina de Guerra o Venom. También es el creador de la hermana de Bucky, Rebecca.

C KUZNETSOV

Podría ser una referencia al Doctor Kuznetsov, que estuvo activo en la historia de Marvel durante la Guerra Fría. Es conocido por crear a un robot sensible llamado Udarnik, destinado a ganar la carrera espacial a Estados Unidos. Cuando el proyecto fue cancelado, Kuznetsov mandó en secreto a Udarnik al espacio. Más tarde, esto se convertiría en un problema para Iron Man en la serie Fatal Frontier.

S WHITAKER

Otro posible guiño a uno de los artistas más célebres de Marvel. Steve Whitaker -que trabajó junto a Alan Moore y David Lloyd en V de Vendetta- fallecido en 2008. Aclamado por Lloyd como "el mejor colorista de toda Gran Bretaña", trabajó en series como What if y Super Soldiers, protagonizada por Capitán América y John Walker / U.S. Agent.

Para descubrir a quién pertenece el resto de nombres habrá que esperar a los próximos episodios de Falcon y el Soldado de Invierno, cada viernes en Disney+.