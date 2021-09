¿Cómo nacen los Vengadores zombis de What If 1x05 en los cómics de Marvel?

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Con el quinto episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?), Marvel Studios se sumergirá en un género prácticamente inédito hasta ahora para la compañía, el terror. En este capítulo, Spider-Man, con la ayuda de la capa mágica del Doctor Strange, tendrá que hacer frente a una distopía en la que los Vengadores se han convertido en zombis.

Esta siniestra realidad alternativa está inspirada en la popular colección conocida como Marvel Zombies, escrita por Robert Kirkman, creador de The Walking Dead. En 2005, cuando la Casa de las Ideas vio el éxito que los muertos vivientes estaban teniendo en las viñetas, decidió contratar al escritor y guionista para que creara su propia versión de los héroes de la compañía en un universo de no muertos.

En lugar de empezar desde cero, Kirkman -que estuvo acompañado del ilustrador Sean Phillips- tomó como punto de partida una serie de cómics titulada El Cruce y protagonizada por Los 4 Fantásticos en la que Reed Richards viajaba a una realidad alternativa infectada de muertos vivientes, la denominada Tierra-2149.

El escritor decidió desarrollar esa idea relatando el origen de la infección zombi, un virus alienígena que se expande a otras realidades a través del portal interdimensional de Richards, y cómo se extendió entre los personajes más emblemáticos de La Casa de las Ideas.

Assemble the undead 💥 Zombies awaken in the fifth episode of Marvel Studios' #WhatIf...?, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dbTvjRqKnI