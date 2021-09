¿Por Qué Tom Holland No Dobla A Spider-Man En What If 1X05?

¿Por Qué Tom Holland No Dobla A Spider-Man En What If 1X05?

Al igual que Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. o Chris Evans, Tom Holland es otra de las estrellas del Universo Cinematográfico Marvel que no pone voz a su personaje en ¿Qué pasaría si...? (What If?). El actor que pone voz al Peter Parker en el quinto capítulo de la serie de animación, en el que una pandemia zombie asola la Tierra y convierte a muchos de los Vengadores en muertos vivientes es Hudson Thames, que debuta como voz del personaje.

Hace algunas semanas Brad Winderbaum, productor de la serie, explicó por qué Holland no interpreta a su personaje en la versión de animación como sí lo hacen otras estrellas como Paul Bettany (Visión), Mark Ruffalo (Hulk), Evangeline Lilly (Avispa) o incluso el fallecido Chadwick Boseman (Black Panther).

El productor reveló a Collider que su ausencia tiene que ver con su contrato con Sony. "Sabes, no me han contado todos los entresijos de su relación con Sony. Pero creo que puede haber tenido algo que ver con eso, sí", dejó caer.

La ausencia de Holland sorprendió porque, a diferencia de Johansson, Downey Jr. y Evans, él sí volverá al UCM. El 17 de diciembre estrenará Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), tercera entrega de la saga.

Collider también preguntó al productor si había intentado contar con la participación de Johansson, Evans y Dave Bautista, entre otras grandes ausencias.

"Intentamos conseguir a todos. Lo esperábamos. Yo creía que el 50% ya era una victoria. El hecho de que hayamos conseguido a tanta gente es realmente increíble y va más allá de mis mayores sueños", confesó. "No puedo decir por qué muchos no volvieron. En muchos casos era por problemas de calendario, la gente está ocupada y tiene proyectos, pero no les presionamos. Queríamos que lo hicieran con entusiasmo y en sus propios términos", concluyó.

La producción ya ha renovado por una segunda temporada, aunque por el momento no se sabe cuándo llegará a Disney+. "La animación lleva un tiempo de producir", comentó el productor. "Nuestra intención es que sea anual", reveló, aunque aseguró que la pandemia de coronavirus podría cambiar sus planes.