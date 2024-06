Wesley Snipes se ríe de Blade, el proyecto maldito de Marvel

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

El remake de Blade continúa siendo una pesadilla para Marvel Studios. La cinta, protagonizada por Mahersahala Ali, comenzó su producción en 2019 y desde entonces ha sufrido varios cambios de director y guionistas unidos a numerosos retrasos en su producción. Ante todas estas malas noticias, Wesley Snipes, la estrella de las películas originales, ha aprovechado para burlarse de los constantes contratiempos que padece esta nueva versión del cazador de vampiros.

El intérprete principal de la trilogía original publicó en su cuenta de 'X' un jocoso mensaje sobre el remake: "Blade, señor, señor señor, la gente sigue buscando el ingrediente secreto. Conducir motos de nieve en mitad del tráfico, un poco duro. Los caminantes diurnos hacen que parezca fácil. ¿No?".

Blade, lordylordylordy 👀 folks still lookin for the secret sauce, ridin snowmobiles in traffic, kinda rough.



Daywalkers make it look easy, don’t they? 😊#DaywalkerKlique #Blade #Marvel pic.twitter.com/YZVAqg9egz