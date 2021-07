¿Intentó Wesley Snipes estrangular al director de Blade durante el rodaje?

Archivo - La cuarta entrega de Blade, el héroe cazavampiros de Marvel, lleva años siendo objeto de rumores. Su protagonista, Wesley Snipes, dijo hace un año que los estudios estaban interesados en desarrollar un nuevo proyecto, pero hasta ahora no se h

Archivo - La cuarta entrega de Blade, el héroe cazavampiros de Marvel, lleva años siendo objeto de rumores. Su protagonista, Wesley Snipes, dijo hace un año que los estudios estaban interesados en desarrollar un nuevo proyecto, pero hasta ahora no se h - NEW LINE CINEMA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Durante muchos años se ha rumoreado que la relación entre el director de Blade: Trinity, David S. Goyer y su protagonista, Wesley Snipes había sido nefasta durante el rodaje de la tercera entrega de la saga protagonizada por el cazavampiros de Marvel. Hasta tal punto era así, que corrían rumores que aseguraban que durante una acalorada discusión en el set de rodaje, el intérprete habría intentado estrangular al cineasta... algo que Goyer no ha desmentido.

Más de 17 años después del estreno de la cinta, Goyer ha sido interrogado por The Hollywood Reporter sobre la veracidad del intento de agresión supuestamente cometido por Snipes.

"Solo diré que tengo un gran respeto por Wesley como actor", ha señalado antes de afirmar: "Antes éramos amigos, pero ya no lo somos, soy amigo de Patton (Oswalt) y he trabajado con él después de aquello...".

Goyer ha afirmado además que no cree que "nadie de los que estuvieron involucrados en ese película tuvieron una buena experiencia, de hecho yo no la tuve". El cineasta afirma no encontrarse satisfecho con el resultado que se vio en pantalla de lo que para él fue "una producción tortuosa".

Los rumores partieron de la mano de Patton Oswalt, quien interpretaba a Hedges en la cinta y que durante una entrevista en 2012 reveló el incidente. Según el testimonio del actor, el conflicto entre Goyer y Snipes surgió una noche que fueron juntos a un club de striptease y durante la que se habría producido ese supuesto intento de agresión. Tras estas declaraciones el protagonista del filme negó todo y apuntó que si así hubiera sido lo hubieran dete

nido.

Actualmente, Marvel se encuentra preparando un reboot de Blade que estará protagonizado por Mahershala Ali (True Detective), que contará con el realizador Bassam Tariq (11/8/16) a los mandos y con Stacy Osei-Kuffour (Hunters) como guionista. La película no cuenta aún con fecha de estreno.