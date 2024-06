Blade de Marvel vuelve a quedarse sin director

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que hace ya casi cinco años Marvel anunciara la puesta en marcha del remake de Blade, en la que Mahershala Ali tomará el testigo de Wesley Snipes como el cazavampiros protagonsita, los problemas no han dejado de entorpecer su producción. Tras el abandono de Bassam Tariq, el primer director encargado del proyecto, Yann Demange, el relevo elegido por el equipo de Kevin Feige hace tan solo unos meses, se ha desvinculado también del filme, cuyo estreno previsto para noviembre de 2025, corre ahora serio peligro.

Según ha confirmado The Wrap, el cineasta francés, responsable de cintas como White Boy Rick o ‘71 y series como Top Boy o Dead Set: Muerte en directo, ha abandonado Blade antes de que su producción comenzase, y es que el inicio del rodaje de la cinta estaba programado previsiblemente para este verano.

Sin embargo, la salida del director, pese a haber sido "completamente amigable", pone en duda que la cinta pueda estrenarse en su plazo previsto. Además, ni Disney ni el estudio liderado por Kevin Feige se han pronunciado a respecto.

Este ya es el segundo director que abandona la producción de Blade. El primero de ellos, el paquistaní Bassam Tariq, responsable de la cinta Mogul Mowgli, dejó la dirección del filme en septiembre de 2022. Tras los retrasos ocasionados por la huelga de guionistas de Hollywood, la película ha cambiado de escritor en varias ocasiones. Ya en mayo de este año se anunció que Blade buscaba un nuevo libretista, y todos los nombres apuntaban a Michael Green, quien ya se encargó de escribir el libreto de Logan, aunque esta información no ha llegado a confirmarse.

Esta tarea recaerá finalmente en las manos de Eric Pearson, responsable de firmar el guión de Los 4 Fantásticos, una de las nuevas cintas de la Casa de las Ideas que verá la luz el 25 de mayo de 2025. Este proyecto, capitaneado por Matt Shakman, cuenta con Pedro Pascal, Vanesa Kirby, Jospeh Quinn y Ebon Moss-Bachrach como protagonistas.

EL FUTURO DE BLADE

Pese a todos los problemas a los que la película protagonizada por Ali se está enfrentando, Marvel parece no haber tirado la toalla con el proyecto, y es que el estudio ya estaría buscando un nuevo director para Blade. Además, la compañía de Feige ha comunicado que van a primar la calidad sobre la rapidez, por lo que el estreno de la película podría volver a retrasarse. Que a Marvel no le corra prisa con esta producción significaría también que la visión creativa del proyecto no está cerrada.

Por otra parte, aunque se desconocen muchos detalles sobre el remake de Blade, el insider marvelita, Daniel Ritchman, también comentó no hace mucho, que, en algún momento, Wesley Snipes volverá a interpretar al letal personaje mitad humano, mitad vampiro, en el Universo Cinematográfico Marvel. Lo cual parecía impensable con un doble ganador del Oscar como Ali recogiendo el testigo de Snipes, quien dio vida a Blade desde finales de los 90 hasta principios de los 2000 en tres películas.

Si finalmente el estudio marvelita opta por cancelar la película, esto no significaría que Ali rompa sus lazos con el UCM. El proyecto podría mutar en forma de serie o como parte de otra entrega de la franquicia. Por el momento, habrá que esperar a que Marvel se pronuncie sobre Blade.

Mientras, la próxima cita de los seguidores Marvelitas en la gran pantalla llegará con el lanzamiento de Deadpool y Lobezno, que protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, verá la luz el próximo 25 de junio. Esta cinta será la única del UCM que llegue a las salas de cine este 2024.