Weapons: La teoría que asegura que Gladys es la madre de Elvis Presley

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

A la espera de la precuela de Weapons centrada en la terrorífica tía Gladys, hasta la fecha se sabe muy poco sobre el personaje que se alimenta de la energía de personas para convertirlas en armas a su servicio. Cuestiones básicas como su edad o su origen son un misterio, pero una teoría la sitúa, ni más ni menos, como la madre de Elvis Presley, el rey del rock and roll.

La conjetura que vincula a la tía Gladys con Gladys Presley, madre de Elvis, nace tanto del nombre compartido como de un tema común. En el filme de Zach Cregger, la antagonista se nutre de la dependencia ajena, pues capta a niños y adultos, drena su energía y los somete a su voluntad, un mecanismo que el director ha explicado que funciona como una alegoría al alcoholismo.

Gladys es una fuerza que descompone el hogar y altera el comportamiento, algo que el cineasta liga a su propia historia familiar (ha hablado de su sobriedad, de haber crecido con un progenitor alcohólico y de que el último capítulo es "autobiográfico").

En paralelo, está documentado que Gladys Presley padeció problemas con el alcohol, lo que facilita la lectura simbólica que ciertos espectadores han propuesto. Además, Weapons sugiere el origen remoto de la tía Gladys al utilizar expresiones de otra época, como referirse a la tuberculosis pulmonar con su término médico antiguo "tisis".

"Eso me ha sorprendido. O sea, ¿qué?. La gente coge elementos y los interpreta de diferentes maneras, y eso es divertido. Es emocionante, jamás se me habría ocurrido pensar en la madre de Elvis", reacciona a la teoría Amy Madigan, que encarna a Gladys, cuando Entertainment Weekly se la planteó en el podcast The Awardist. "Adelante, seguid con esa idea. No estoy diciendo que sí ni que no, pero bueno, es una teoría", añade la responsable de una interpretación que ya se cita entre los grandes papeles de terror del año.

Más allá de las hipótesis, Zach Cregger ha confirmado la precuela de Weapons sobre una versión más joven de la tía Gladys y que ya ha hablado con Warner Bros. para sacarla adelante. El cineasta, que concibió la historia antes del estreno, prometió que "es real, hay una historia y me entusiasma; no es ninguna tontería". Por el momento, no hay fechas anunciadas oficialmente, pero el proyecto está en conversaciones tras el excelente rendimiento comercial del filme, que con un presupuesto de menos de 40 millones de dólares recaudó 263 millones.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly el pasado mes de agosto, Madigan ya abordó la posibilidad de retomar el papel, mostrándose dispuesta pero también cauta. "No es que lo descarte, pero en este negocio nada es real hasta que es real", declaró. "Me lo pasé muy bien trabajando con Zach y estando dentro de su mente. Eso es realmente lo mejor de cómo ha quedado la película. El resto tiene que ver con todo tipo de conversaciones de las que nunca estaré al tanto y asuntos de negocios. Pero, ya sabes, quiero a Gladys, así que lo dejaré ahí", añadió.

Por ahora, no hay una secuela de Weapons confirmada, aunque Cregger ha admitido que tiene otra idea para una historia dentro del mismo universo. No obstante, cabe recordar que por el momento Cregger se encuentra inmerso en otros proyectos, como el 'reboot' de Resident Evil para Sony Pictures, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026 y la cinta de ciencia ficción Flood.