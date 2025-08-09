El director de Weapons explica el verdadero significado del título de película

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Weapons, la nueva cinta de terror de Zach Cregger, director de Barbarian, ya está en los cines. El filme narra la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase, excepto uno, en medio de la noche y exactamente a la misma hora. Pero, por poderosa que pueda resultar la premisa, esta no parece tener relación alguna con el título de la película, Weapons (armas en español)... al menos en principio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Siempre me han gustado los títulos ambiguos. Creo que te invitan a analizar la película con mayor profundidad y a intentar encontrarle sentido. He oído a varias personas explicar por qué [se llama así] y creo que todas tienen razón", explicó Cregger en declaraciones a Vanity Fair, dando a entender así que la conexión entre el título del filme y su trama es algo sobre lo que cada espectador debe reflexionar.

Y aunque, como indicó el cineasta, caben múltiples interpretaciones, lo cierto es que una de ellas es bastante aparente una vez se ha visto la película. Así, en Weapons, se descubre que los niños no huyeron de sus casas voluntariamente, sino que, controlados por medio de brujería, fueron obligados a ello.

La responsable de las desapariciones resulta ser Gladys Lilly (Amy Madigan), una recién llegada a la localidad y tía del único niño de la clase que no desaparece. Las habilidades sobrenaturales de la mujer le permiten imponer su voluntad a los demás con un hechizo para el que necesita un objeto personal de la víctima, una ramita y una gota de sangre.

Aparte de someter a los niños, Gladys se muestra además capaz de manipular también a adultos, como el director de la escuela, Andrew (Benedict Wong), al que fuerza a matar brutalmente a su marido, usando su propia cabeza.

Por otro lado, el tema de los humanos como armas se ve subrayado claramente en una escena en la que el personaje de Josh Brolin, padre de uno de los niños desaparecidos, sueña con una ametralladora con la hora en que se llevaron a su hijo.

En todo caso, y a pesar de dejar la puerta abierta a varias teorías, Cregger se mostró totalmente contrario a una interpretación política que ligara Weapons a los frecuentes tiroteos en escuelas de Estados Unidos. "Para mí, no se trata de tiroteos en escuelas. No quiero que esta película tenga nada que ver con la política", expresó en una entrevista concedida a Next Best Picture.