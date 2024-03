Warner Bros ata a Timothée Chalamet

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Tras protagonizar Wonka y la saga Dune, cuya segunda entrega sigue arrasando en cines, Warner Bros. ha cerrado un acuerdo con Timothée Chalamet para que el actor protagonice y produzca varios proyectos del estudio.

Según informa Variety, Mike De Luca y Pam Abdy, los copresidentes y directores ejecutivos del estudio, están encantados de que Chalamet siga formando parte de los proyectos punteros de la compañía en el futuro. Y gracias a este acuerdo, el actor disfrutará de un jugoso aumento salarial, aunque no es el único privilegio del que dispondrá el actor.

"En los últimos años, no solo valoramos el compromiso de Timothée con su trabajo, que, evidentemente reside en la variedad y complejidad de sus distintos papeles, sino también su inquebrantable voluntad para dedicar el cien por cien de su tiempo y atención a cada uno de sus proyectos aquí en Warner Bros. y con otros estudios. Su dedicación promocionando Dune y Wonka es algo que todos valoramos inmensamente y los resultados hablan por sí mismos", expusieron De Luca y Abdy en un comunicado al que también se sumó el propio Chalamet.

"Trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y sus equipos en Wonka y Dune durante estos últimos años ha sido una experiencia profundamente gratificante. Son unos directores de estudio que creen realmente en el cine, me siento muy agradecido por su apoyo como actor, productor y colaborador. Esta asociación parecía el siguiente paso natural. Allá vamos", apuntaló el protagonista de Call Me By Your Name.

La asociación de Chalamet, convertido en uno de los intérpretes más cotizados en los últimos años, con el estudio liderado por David Zaslav, ha resultado de lo más fructífera. Wonka recaudó 632 millones de dólares en todo el mundo y la secuela de Dune lleva ya amasados 575 millones de dólares. Lo que, sin duda alguna, demuestra que el actor es, además de uno de los rostros más mediáticos de Hollywood, un reclamo seguro para la taquilla, lo que lo convierte en un valioso activo para Warner Bros.

En estos momentos Chalamet, que está rodando A Complete Unknown, el biopic sobre Bob Dylan dirigido por James Mangold en el que encarna al artista. Un proyecto de Searchlight Pictures, estudio propiedad de Disney, lo que confirma que a pesar de este acuerdo Chalamet podrá protagonizar otros proyectos al margen de su compromiso con Warner.