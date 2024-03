¿Habrá secuela de Wonka?

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Después del éxito en taquilla de la primera entrega, protagoniza por Timothée Chalament, la secuela de Wonka parece más cada vez más cercana. El filme que explora los inicios de este excéntrico y reconocido chocolatero logró amasar casi 620 millones de dólares en taquilla y su director, Paul King, ha confesado su deseo de rodar la continuación.

"Hay material desde el que trabajar. Si volvemos al personaje, sería probablemente desde ahora hasta Charlie porque hay 30 años que explorar...", señaló el cineasta en una entrevista concedida a Screen Rant en la que abordó cómo proseguir con la historia adaptando más material de clásico literario de Roald Dahl a la gran pantalla.

Las buenas críticas cosechadas por la película y, especialmente, los a 617 millones de dólares recaudados parecen haber asegurado la continuidad del joven Willy Wonka encarnado por Chalament. Y aunque no hay nada confirmado por parte de Warner Bros., King ha afirmado que Wonka no es solo una película que se preste a una secuela sin más, sino que el material sin publicar de Dahl deja las puertas abiertas a un universo Wonka que parecía que el mismo autor quería que fuera contado.

Junto a Timothée Chalament, que está a punto precisamente de estrenar la secuela de Dune, acompañan al joven Wonka en su aventura el Oompa Loompa al que da vida Hugh Grant (Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral) y una niña llamada Noodle, encarnada por Calah Lane (El día llegará).

Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon!), Paterson Joseph (Vigil: conspiración nuclear, Pares y Nones), Matt Lucas (Paddington, Alicia en el país de las maravillas), Mathew Baynton (Los hombres equivocados, Fantasmas), Sally Hawkins (La forma del agua, Paddington), Rowan Atkinson (Johnny English, Mr. Bean), Jim Carter (Downton Abbey), Natasha Rothwell (The White Lotus, Insecure) y la ganadora del Oscar Olivia Colman (La favorita, The Crown), entre otros también formaron parte de la primera entrega de Wonka.