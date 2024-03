Filtradas las primeras fotos de Timothée Chalamet como Bob Dylan: "Va a ser perfecto"

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet, que lleva semanas acaparando las portadas de todo el mundo gracias a Dune 2, ya está desarrollando su nuevo proyecto. El joven intérprete se pondrá en la piel de uno de los artistas más icónicos de los últimos 60 años, Bob Dylan. El biopic estará dirigido por James Mangold y su rodaje ya ha comenzado.

Por ello, las primeras imágenes de los paparazis no han tardado en ver la luz. Y en ellas se ha podido ver el aspecto que lucirá Chalamet en la película. El actor ha aparecido con un bohemio look en el que destacan una larga chaqueta, bufanda, guantes y, sobre todo, una boina en la cabeza.

First look at Timothee Chalamet as Bob Dylan filming “A Complete Unknown ” in NYC Today



📸: DIGGZY#acompleteunknown pic.twitter.com/g6I1j9ysbj — A Complete Unknown News (@acufilmnews) March 17, 2024

more pics of Timothée Chalamet as young Bob Dylan on ACU set are coming and they are BEAUTIFUL 🥹 pic.twitter.com/C0LV3mdYMo — musetta-timothée-chalamet-daily (@Musetta_May) March 17, 2024

Además, Chalamet también lleva consigo la funda de una guitarra. Esta apariencia ha gustado enormemente a los seguidores del actor. Por ello, las fotografías no han tardado en hacerse virales en redes sociales. "¡¡Miradlo!! Va a ser el Bob Dylan perfecto", ha celebrado una cuenta fan en X (Twitter).

look at him!! he's gonna be the most perfect bob dylan 🥹 pic.twitter.com/McBoDfGbc4 — hourly timothée ✩彡 (@GifsTimothee) March 17, 2024

"Me emociona el biopic de Bob Dylan porque sé que Timothée Chalamet lo hará fantástico pero no estoy lista para que todos hablen de mi pequeño artista indie desconocido favorito", menciona otra. "Leí la historia y la recomiendo enormemente. DEBES VERLA SI AMAS: la música y el drama", indica uno más.

Me emociona la biopic de Bob Dylan porque sé que Timothée Chalamet lo hará fantástico pero no estoy lista para que todos hablen de mi pequeño artista indie desconocido favorito. pic.twitter.com/0382dfVkPt — ana⁴⁴ (@anapau_villa) March 18, 2024

"Ver a Timothée Chalamet transformarse en Bob Dylan será un viaje surrealista al pasado. James Mangold dirigiendo el barco solo solidifica mi creencia de que nos espera una maravilla cinematográfica", expone @franklyankish. "Ya podemos verlo como Bob Dylan. Es asombroso. ¡Le deseamos a Timmy un rodaje exitoso!", publica otro fan del actor.

Seeing Timothée Chalamet morph into Bob Dylan is going to be a surreal trip down memory lane. James Mangold steering the ship only solidifies my belief that we're in for a cinematic treat. — A n k i s h (@franklyankish) March 17, 2024

Wow we can already see him as Bob Dylan. It's amazing. We wish Timmy successful filming! #ACompleteUnknown #TimothéeChalamet pic.twitter.com/Vfk6f3p1W9 — Dariasp (@Dariasp2) March 17, 2024

El biopic, titulado A Complete Unknown (Un completo desconocido) estará producido por Jeff Rosen -mánager de Bob Dylan-, Veritas Entertainment Group, The Picture Company y por el propio Mangold. Además, Dylan será productor ejecutivo junto con Brian Kavanaugh-Jones y Andrew Rona. La película biográfica se centrará en la polémica decisión del poeta y cantante de hacer la transición hacia la música eléctrica en 1965.