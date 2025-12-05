Vin Diesel encuentra su nueva franquicia en Mattel ante el final de Fast & Furious - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Barbie, Mattel tiene varios proyectos cinematográficos en marcha. Y uno de ellos es Rock 'Em Sock 'Em Robots. Y será Vin Diesel, figura central de la saga Fast & Furious, quien protagonizará esta cinta basada en el mítico juego de combates de boxeo entre robots, que también producirá y escribirá su guion.

"Estoy entusiasmado de expandir el universo de Mattel llevando este juguete clásico de mi infancia a un público moderno, con una historia que explora el papel de la competencia en un mundo medido por la fuerza y el dominio, y que se atreve a mostrar que la compasión también puede ser una fuerza poderosa", afirmó Diesel en un comunicado recogido por Deadline.

"Vin Diesel es un narrador excepcional con un entendimiento inigualable de la acción, la emoción y la creación de mundos. Su visión creativa para Rock 'Em Sock 'Em Robots es audaz, humana y profundamente cinematográfica, exactamente el tipo de narrativa que adoramos en Mattel Studios", expresó Robbie Brenner, presidente de la compañía y director de contenidos, que además ejerce como productor del filme.

Rock 'Em Sock 'Em Robots es un juego de mesa para dos jugadores en el que cada uno escoge a un robot boxeador: el rojo, Red Rocket, y el azul, Blue Bomber. Controlados mediante unos botones en el ring, los jugadores se enfrentan golpeando al contrario hasta que la cabeza de uno de los robots salta, señalando así al vencedor del combate. El juego fue originalmente fabricado por Marx Toys en 1964, pero Mattel adquirió los derechos en 1997 y lanzó su primera versión propia en 2001.

Diesel y Samantha Vincent ejercerán como productores de Rock 'Em Sock 'Em Robots a través de su compañía One Race Films, mientras que Darian Greenbaum y Andrew Scannell, de Mattel Studios, supervisarán el proyecto.

El éxito obtenido con Barbie, filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie que se estrenó en 2023 y arrasó en taquilla con 1.447 millones de dólares en todo el mundo, le ha permitido a Mattel impulsar otros proyectos como la adaptación a imagen real de sus míticos coches Matchbox con John Cena como protagonista con Apple Original Films o la nueva adaptación en imagen real de Masters del Universo con Jarer Leto como villano coproducida por Amazon MGM Studios, que se estrenará el 5 de junio de 2026.