Cristiano Ronaldo ficha por una de las sagas más taquilleras de la historia del cine - CONTACTO

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Vin Diesel se pondrá por última vez en la piel del indómito Dom Toretto en Fast X Parte 2. El actor ha sorprendido ahora a los fans de la saga anunciando un sorprendente e inesperado fichaje para esta última entrega, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrier.

Se trata de Cristiano Ronaldo. "Todos se preguntaban si él formaría parte de la mitología de Fast... Tengo que deciros que es de verdad. Escribimos un papel específicamente para él", escribió Diesel en Instagram, acompañando su publicación de una foto junto al futbolista portugués y confirmando su incorporación al elenco de Fast X Parte 2 en un papel aún sin revelar, así como tampoco si formará parte del equipo de Toretto.

Ronaldo comenzó su carrera futbolística de manera profesional en 2002, a los 17 años, y en 2003 se incorporó al Manchester United, donde estuvo hasta 2009, cuando fichó por el Real Madrid.

Actualmente, el portugués se encuentra en Al-Nassr y, según The Guardian, el pasado junio firmó un contrato para dos años más, es decir, hasta 2027, además de seguir siendo internacional con la selección de Portugal. Cabe recordar que, al margen de Ronaldo, cuyo fichaje habrá supuesto una alegría para los fans, estrellas de la talla de Idris Elba, John Cena, Helen Mirren, Brie Larson o los artistas musicales Tego Calderón y Don Omar han ido formando parte de la hipertaquillera franquicia a lo largo de sus distintas entregas.

Por otra parte, aunque los detalles sobre la trama de Fast X Parte 2 permanecen en estricto secreto, Diesel prometía a finales del pasado octubre que esta entrega ofrecerá el final que merece la saga iniciada en 2001 y que acumula ya más de 7.200 millones de dólares en taquilla. "Es el martes de Toretto", expresó Diesel en un video de Instagram.

"Por supuesto, acabamos nuestro día reuniéndonos con otro importante Toretto", añadía antes de que apareciese Michelle Rodríguez, quien da vida en el universo Fast and Furious a Letty, junto al actor.

"¿Qué sería? Devolverle la integridad con la que empezamos", aseguró Rodríguez, dando a entender así que procurarán que Fast X Parte 2 honre los orígenes de la franquicia y, según ya anticipó Diesel, desembarcará en salas en abril de 2027. Dicho esto, se espera, además, que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de la automovilística franquicia Hobbs and Shaw, retomen en ella sus respectivos papeles.