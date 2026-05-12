Universal y Vin Diesel preparan la serie de Fast and Furious - UNIVERSAL

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Fast Forever será la cinta con la que Vin Diesel ponga el broche de oro en cines a su vibrante saga automovilística. Pero la cinta que llegará en 2028 no será el fin de la franquicia. Tras meses de rumores, NBC Universal ha confirmado que está en marcha una serie en imagen real con el actor como productor.

"Como todos sabéis, estas películas nos importan mucho, pero en la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más, querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias", afirmó Diesel en declaraciones recogidas por Deadline durante el upfront de NBC Universal celebrado en Nueva York.

"Durante la última década, nuestro deseo ha sido dar el salto al mundo de la televisión", añadió. "He tenido que esperar hasta el momento adecuado, y ha llegado. Peacock va a lanzar cuatro series ambientadas en el universo Fast and Furious", anunció el actor.

Diesel explicó que la expansión de la franquicia Fast and Furious a la pequeña pantalla le convenció después de que la directora de Universal Studios, Donna Langley, asumiera también la supervisión de las operaciones televisivas de NBC Universal el año pasado.

"Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir a todos como una familia estarían protegidos en el ámbito televisivo", aseguró Diesel.

Por ahora se desconocen los detalles sobre la trama de la serie de Fast and Furious. Según revelaron fuentes cercanas a Deadline, este es un proyecto de Universal Television, mientras que los otros tres, que están en fase de desarrollo, serán para Peacock.

Diesel será el productor de la primera junto a Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum, Chris Morgan, que también escribió varias de las películas de la franquicia, y Pavun Shetty. Wolfe Coleman y Mike Daniels, que también trabaja en el guion del remake de Los casos de Rockford, son los responsables de firmar el episodio piloto.

DIESEL Y COMPAÑÍA CELEBRARÁN EL 25 ANIVERSARIO DE FAST AND FURIOUS EN EL FESTIVAL DE CANNES

Además, la franquicia Fast and Furious estará presente en el Festival de Cannes con una celebración especial por su 25.º aniversario. Variety informó hace escasos días de la proyección especial en la Croisette con la que Diesel regresa para rendir homenaje a la saga de gran éxito iniciada en 2001 con A todo gas.

La película se proyectará en el Grand Théâtre Lumière el 13 de mayo a las 23:45 horas. A la proyección de medianoche asistirán los actores Diesel y Jordana Brewster, el productor Neal H. Moritz y Meadow Walker, hija del fallecido protagonista de la película, Paul Walker, que murió durante el rodaje de la séptima entrega.

Fast and Furious supera los 7.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, lo que la convierte en una de las series cinematográficas más rentables de todos los tiempos.