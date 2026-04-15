Archivo - Adria Arjona ficha por Superman 2: Man of Tomorrow: ¿Será Wonder Woman o Máxima? - ALBERTO TERENGHI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 aterrizará en las salas Man of Tomorrow, la secuela de Superman. Adria Arjona, actriz de títulos como Hit Man. Asesino por casualidad, Parpadea dos veces o la serie de Star Wars Andor, contará con un papel principal en el filme escrito y dirigido por James Gunn. Y aunque todo indica que Arjona sserá quien finalmente interprete a Máxima, la reina guerrera alienígena, tampoco se descarta que pueda unirse al DCU como un personaje de mucho más peso, Wonder Woman.

Según informa Deadline, tras las pruebas para el papel realizadas en Atlanta, Arjona se ha impuesto a las otras tes candidatas, Grace Van Patten (Tell Me Lies), Sydney Chandler (Alien: Planeta Tierra) y Eva de Dominici (Amor a la italiana), para interpretar a Máxima. Se trata de un personaje que en los cómics de DC ha sido tanto villana como interés amoroso del Último Hijo de Krypton.

Por contra, otros medios como, The Hollywood Reporter apuntan que únicamente a que Arjona había conseguido un importante papel en la película, pero que no está claro que se trate de Máxima. Una información que ha reavividado los rumores de que la actriz podría dar vida a Wonder Woman. Ni James Gunn ni DC Studios se han pronunciado al respecto.

En todo caso, la actriz de cintas como Triple Frontera o Splitsville, que protagonizará junto al oscarizado Michael B. Jordan, el remake de El secreto de Thomas Crown, se unirá a David Corenswet (Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor) y Lars Eidinger (Brainiac) en la secuela de Superman en la que Kal-El y Lex lucharán juntos contra el archivillano alinenígena.

QUIEN ES MÁXIMA: ¿VILLANA O HEROÍNA?

Maxima es en las grapas de DC, la reina guerrera del planeta Almerac. Creada en 1990 por Roger Stern y George Pérez para el número 645 de Action Comics, el personaje, de ambigua moralidad, viajó hasta la Tierra con la idea de casarse con Superman, viendo en el kryptoniano al único hombre digno de ella. De hecho, llegó incluso a obsesionarse con el Hombre de Acero.

Más tarde, Máxima se reconvertiría en superheroína y formó parte de la Liga de la Justicia. Máxima hace honor a su nombre gracias a la magnitud y variedad de sus poderes. Entre sus principales habilidades se encuentran una fuerza y resistencia sobrehumanas, así como una supervelocidad tan impresionante que puede rivalizar con la de Flash.

A ello se suman la capacidad de volar, la generación de campos de fuerza y un amplio repertorio de poderes psíquicos. El personaje ya había aparecido en Superman: La serie animada y en las series de imagen real Smallville y Supergirl, donde la interpretaron Charlotte Sullivan y Eve Torres Gracie, respectivamente.