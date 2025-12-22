James Gunn ya tiene a su Brainiac, el gran villano de Superman 2: Man of Tomorrow

James Gunn ya tiene rostro para su Brainiac, el gran villano de Superman 2: Man of Tomorrow - WARNER/DC

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Lars Eidinger, actor alemán cuya filmografía incluye títulos como High Life, Dumbo, la miniserie de Netflix La luz que no puedes ver o la cinta de Noah Baumbach recientemente estrenada, Jay Kelly, ha sido elegido para dar vida al malvado Brainiac en Superman: Man of Tomorrow.

"En nuestra búsqueda mundial de Brainiac en Man of Tomorrow, Lars Eidinger se ha alzado con el primer puesto. Bienvenido al DCU, Lars", publicó en sus redes sociales el propio James Gunn, copresidente de DC Studios, que además escribirá y dirigirá el largometraje como ya hizo con la primera entrega de Superman.

In our worldwide search for Brainiac in Man of Tomorrow, Lars Eidinger rose to the top. Welcome to the DCU, Lars. pic.twitter.com/atkWZpG1CT — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2025

Desde que Gunn compartiera hace meses una fotografía del guion de Man of Tomorrow, revelando que la portada tenía una imagen de un diagrama del cerebro humano, los fans empezaron a sospechar que Brainiac sería el gran villano de la nueva cinta. Ahora, parece seguro que será este personaje la "amenaza mucho mayor" que haga trabajar juntos a Lex Luthor y Superman que ya auguraba el cineasta en el programa de Howard Stern.

¿QUIÉN ES BRAINIAC?

Brainiac es uno de los más icónicos villanos de Superman en los cómics. Creado por el escritor Otto Binder y el artista Al Plastino en 1958, el personaje apareció por primera vez en en número 242 de Action Comics concebido como un alienígena de piel verde, originario del planeta Colu. El temible enemigo se caracteriza por ser despiadado, estar dotado de una gran inteligencia y habilidades mentales y tener como gran afición encoger ciudades y civilizaciones enteras para guardarlas en su colección, e incluso ha llegado a destruir mundos enteros.

Eidinger será el primer actor que encarne al villano en un largometraje ya que, por el momento, el personaje solo había saltado a la pequeña pantalla. Así, la primera aparición en imagen real de Brainiac fue en la quinta temporada de Smallville, donde fue interpretado por James Marsters (que regresaría en la décima temporada como Brainiac 5). Por su parte, Blake Ritson dio vida al personaje en la serie de SYFY Krypton, ambientada dos generaciones antes de la destrucción del planeta natal de Kal-el.

Está previsto que Superman: Man of Tomorrow, que volverá a contar con David Corenswet y Nicholas Hoult como Superman y Lex Luthor, respectivamente, comience su rodaje en abril de 2026 en Atlanta, de cara a su estreno el 9 de julio de 2027. En todo caso, la próxima cinta de DC que verá la luz en cines será Supergirl, que aterrizará en las salas el 26 de junio de 2026.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis de la película protagonizada por Milly Alcock (que ya debutó como la rebelde prima de Kal-El en Superman) y dirigida por Craig Gillespie. El filme supondrá además el debut de Jason Momoa como otro mítico antagonista de las grapas, el cazarrecompensas Lobo.