VÍDEO: Taylor Swift sorprende en la premiere de Toy Story 5 con una emotiva actuación

VÍDEO: Taylor Swift sorprende en la premiere de Toy Story 5 - DISNEY/DISNEY+

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Taylor Swift fue la gran estrella de la premiere de Toy Story 5, película, que llega a los cines el 17 de junio. La artista se ha subido al escenario para interpretar el nuevo tema que ha compuesto para la película de Pixar y también la canción más icónica de la franquicia: You've Got a Friend In Me (Hay un amigo en mí).

En su paso por la alfombra roja de la premiere, celebrada este martes en Los Ángeles, Swift se detuvo para hablar con Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, encargados de doblar en la saga de Toy Story a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, respectivamente.

La cantante, que ya expresó el valor sentimental de su colaboración con la franquicia cuando se anunció la canción, llegó a pedir al trío de actores que le firmaran una cinta VHS de la película.

Tras la proyección de Toy Story 5, Swift se subió al escenario para interpretar el tema que ha escrito para la franquicia, I Knew It, I Knew You, inspirado en el personaje de Jessie y que supone el regreso de la cantante a sus raíces country.

"Para mí, significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas", manifestó Swift en el escenario, tildando esta quinta entrega de la saga de "obra maestra" y asegurando que es su "favorita".

Taylor Swift surprise performance of “I Knew It, I Knew You” at the LA premiere of #ToyStory5 pic.twitter.com/HVuYlmy2uA — Deadline (@DEADLINE) June 10, 2026

"También tengo la suerte de estar aquí gracias a otra persona que es el artífice del universo musical de Toy Story", continuó Swift. "Es el mejor a la hora de hacernos sentir al máximo, de tocarnos la fibra sensible, de hacernos reír y de hacernos sentir como si fuera uno de nuestros amigos. Ya sabéis a qué me refiero. Me refiero a Randy Newman", añadió la artista. El compositor, responsable de la música de la icónica franquicia de Pixar, apareció entonces en el escenario para interpretar junto a Swift Hay un amigo en mí.

Taylor Swift and Randy Newman perform “You’ve Got a Friend In Me” at the #ToyStory5 LA premiere pic.twitter.com/Dyg0ryk8qX — Deadline (@DEADLINE) June 10, 2026

TOY STORY 5 LLEGA A LOS CINES EL 17 DE JUNIO

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo) y codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto). La quinta entrega llega tras el enorme respaldo comercial de la franquicia, cuyas cuatro películas han recaudado en conjunto más de 3.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", adelanta la sinopsis del filme, cuya versión doblada tanto para España como para Latinoamérica contará con Penélope Cruz como Flamenco, Bad Bunny como Pizza con Gafas de Sol y Bizarrap a Gnomo de Jardín.