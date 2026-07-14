El Señor de los Anillos: La caza de Gollum usará la IA para rejuvenecer a los actores de las películas originales - NEW LINE CINEMA

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Aparte de con nuevos personajes, la película contará con viejas caras conocidas de la franquicia como Andy Serkis (que aparte de protagonizar la cinta, la dirige), Ian McKellen o Elijah Wood, y puesto que la historia tiene lugar antes de los eventos de la trilogía original, no resulta sorprendente que Serkis haya adelantado que se utilizarán técnicas de rejuvenecimiento digital.

En una reciente entrevista concedida a Variety, al ser preguntado sobre si planea usar la Inteligencia Artificial en La caza de Gollum, el intérprete y cineasta indicó que "por el momento no, salvo en algunos casos de rejuvenecimiento". Según el actor, en estos casos, el "aprendizaje automático" (una rama de la IA centrada en algoritmos) es "parte del proceso".

"Si lo piensas bien, en las películas originales de El Señor de los Anillos, Peter [Jackson] creó MASSIVE, un programa que permitía que miles de orcos tuvieran cada uno su propia mentalidad individual. Ese es un ejemplo brillante de un uso increíble de la IA", explicó Serkis.

En todo caso, el actor que da vida a Gollum quiso enfatizar que en el nuevo filme no están "creando planos con IA", sino que todos "se crean de forma tradicional". "De hecho, una de las cosas que realmente quería hacer con esta película era recuperar todas esas grandes técnicas cinematográficas, desde las maquetas hasta las prótesis, y combinarlas, porque es lo que me gusta", aseguró.

LA OPINIÓN DE SERKIS SOBRE LA IA

En los últimos tiempos, numerosas voces en Hollywood se han alzado contra el uso de la IA y el mismo McKellen, que en el universo de El Señor de los Anillos encarna al mago Gandalf, reivindicó en declaraciones a Press Association que "hay suficiente arte original" como para que sea necesario utilizarla.

Puesto que las declaraciones de Serkis parecen apuntar a que el uso de la Inteligencia Artificial en La caza de Gollum será mínimo, podría no causar una gran división entre los fans o los propios actores. "Creo que la IA, como herramienta creativa, es valiosa siempre y cuando no se utilice de forma abusiva y no cause daño a nadie, ni difame a nadie, ni difunda información falsa", expresó a Variety.

Aparte de con el regreso de Serkis, McKellen y Wood como Gollum, Gandalf y Frodo, respectivamente, la nueva película de El señor de los anillos contará con Jamie Dornan recogiendo el testigo de Viggo Mortensen como Aragorn, Leo Woodall como Halvard, Kate Winslet como Marigol y Anya Taylor-Joy como Seren. Lee Pace volverá a encarnar al personaje que diera vida en la trilogía de El Hobbit, el rey Thranduil.