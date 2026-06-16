El Señor de los Anillos: La caza de Gollum ficha a Anya Taylor-Joy como una "elfa letal" - WARNER/UNIVERSAL

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, ha sumado un nuevo nombre a su reparto. La cinta, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, que retoma su personaje de la trilogía original, cuenta con el regreso de varias estrellas de la franquicia, pero también con nuevas incorporaciones, la última que se ha dado a conocer, la de Anya Taylor-Joy.

Según recoge Variety, la ganadora de un Globo de Oro encarnará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque, descrita como alguien letal y merecedora de la confianza del rey Thranduil, al que volverá a dar vida Lee Pace.

Se trata de un nuevo personaje creado específicamente para la película que no aparecía en las novelas de J.R.R. Tolkien. En todo caso, y a la espera de más detalles, al tratarse de una guerrera elfa "letal" podría acompañar a Aragorn en su búsqueda de Gollum.

Welcome to the hunt, Anya Taylor-Joy. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/u7UoU9Jq3F — Warner Bros. (@warnerbros) June 15, 2026

La caza de Gollum supondrá también el regreso de Ian McKellen como el mago Gandalf el Gris y de Elijah Wood como el hobbit Frodo Bolsón. Viggo Mortensen no volverá como Aragorn, sino que será Jamie Dornan quien recoja su testigo como Strider (el alias de Aragorn traducido tradicionalmente al español como Trancos).

La cinta contará además con Leo Woodall como Halvard, un dúnedain que acompañará a Aragorn en la búsqueda de Gollum para evitar que este revele información sobre el Anillo Único a Sauron, y con Kate Winslet como Marigol, matriarca del asentamiento de los Fuertes.

LA OTRA PELÍCULA DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS EN EL HORIZONTE

La caza de Gollum no es el único filme basado en la obra de J.R.R. Tolkien en el horizonte. Y es que, el actor, guionista y presentador de televisión Stephen Colbert anunció que escribiría un filme inspirado en un capítulo concreto del primer libro de la trilogía del anillo, 'Niebla en la Quebrada de los Túmulos'.

La película tiene como título provisional The Lord of the Rings: Shadow of the Past (El Señor de los Anillos: La sombra del pasado) y aparte de con Colbert, contará con el hijo de este, Peter McGee y Philippa Boyens como guionistas. "Catorce años tras la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a volver sobre los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto oculto durante mucho tiempo y está decidida a desvelar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de comenzar", reza la sinopsis oficial.