MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Mientras sigue triunfando en cines, donde ha recaudado más de 215 millones de dólares en su primer fin de semana, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ha revelado su primera escena eliminada. Un pasaje que tiene como protagonista al Ben Grimm, el rocoso personaje encarnado por Ebon Moss-Bachrach también conocido como La Cosa.

Marvel Studios ha publicado esta secuencia que no logró pasar el corte final y formar parte de la versión definitiva de la película dirigida por Matt Shakman. Con una duración relativamente corta, para lo que suelen ser las películas de superhéroes de menos de dos horas, Los 4 Fantásticos presentó a los fans del MCU un universo alternativo (denominado Tierra-828), una realidad retrofuturista en la que los miembros de la Primera Familia de Marvel son ya auténticas estrellas.

La breve secuencia en cuestión es un fragmento de un programa de televisión de búsqueda de pareja inspirado en los años 60 titulado 'Let's Make a Match', en el que una joven escoge, a ciegas, entre uno de sus tres pretendientes. Al elegir al tercer concursante, la cámara se desplaza hacia la derecha para mostrar a los dos concursantes junto a una silueta oscura del imponente y pétreo Ben Grimm, La Cosa.

Las luces se encienden para mostrar a Ben con cara de asombro antes de unirse a la mujer y saludar al público. La escena eliminada de 23 segundos puede verse a continuación:

New 'Fantastic Four' promo featuring The Thing on a dating show pic.twitter.com/ama7CabKa0