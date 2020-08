VÍDEO: Así ha evolucionado el traje de Iron Man en el Universo Marvel

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans aún siguen llorando la trágica y heroica despedida de Iron Man en Vengadores: Endgame. El personaje de Robert Downey Jr., que puso los cimientos del Universo Marvel, ha quedado ahora atrás. Pero en su paso por el UCM ha lucido un buen número de armaduras, a cada cual más espectacular, que ahora Marvel repasa en un nuevo vídeo.

Desde la rudimentaria Mark 1 construida en una cueva al super avanzado traje con nano tecnología que permite el viaje espacial de Endgame, las armaduras de Tony Stark han evolucionado continuamente con cada nueva aparición del personaje. Un total de 85 trajes distintos que han sido tan innovadores como fieles a los cómics.

"Iniciando protocolo Brillar", escribieron desde el Twitter oficial de Disney+. "¿Cuál de todos los muchos trajes de Iron Man en el UCM es tu favorito?".

Initiate Glow Up Protocol. 🤖✨⏫ Which of Iron Man's many MCU suits is your favorite?



All of these and more @MarvelStudios movies are now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusMovieNights pic.twitter.com/paIZHGP2ma