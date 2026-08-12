1110043.1.260.149.20260812112707 Julie Andrews no regresará en Princesa por sorpresa 3: "Ya es demasiado tarde..." - DISNEY

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Julie Andrews ha confirmado que no retomará su papel como la reina Clarisse Renaldi en Princesa por sorpresa 3. La película lleva una década en desarrollo pero, recientemente, Anne Hathaway, que volverá a encarnar a Mia Thermopolis, aseguraba que seguían avanzando con el proyecto y habían dado "un gran paso adelante" en cuanto al desarrollo del guion.

Por su parte, Andrews ha reiterado en varias ocasiones que no regresará a la franquicia en esta tercera entrega. En una entrevista concedida a Today, la protagonista de Mary Poppins y Sonrisas y lágrimas negaba que fuera a formar parte del proyecto.

"No voy a estar en [la película]", sentenciaba. "Creo que la historia es ligeramente diferente, y no estoy muy segura de cómo la están abordando. Pero ya es demasiado tarde para que lo haga. Creo que la historia tiene que continuar con la princesa Mia. Es su historia. En realidad, no es la mía", señalaba.

En una entrevista con InStyle, Andrews incidía en que nunca había llegado a formar parte del proyecto. "Decir que me he retirado sería, en realidad, la mejor forma de describirlo", aseguraba, explicando que el equipo creativo de la película estuvo "todo el año" anterior preguntándole si quería unirse. "Me costó muchísimo decir que no, pero lo hice porque pensé que ya había disfrutado de una experiencia maravillosa, y sentí que esta película tendría mucho éxito sin necesidad de que una abuelita como yo, a mi edad, estuviera ahí", expresaba.

Andrews lleva insinuando que no tiene intención de participar en Princesa por sorpresa 3 desde que se dio luz verde al proyecto allá por 2022. Ya entonces, la actriz aseguraba en una entrevista con Access Hollywood: "Creo que sabemos que probablemente no va a ser posible".

"Se habló de ello poco después de que se estrenara [la secuela] pero, ¿cuántos años han pasado desde entonces? Yo soy mucho mayor ahora, y Annie, la princesa (o reina), también lo es. Y no estoy segura de cómo encajaría o cómo funcionaría", planteaba.

PRINCESA POR SORPRESA 3 AVANZA "EN LA DIRECCIÓN CORRECTA"

En todo caso, lo que es seguro es que Hathaway sí retomará su papel como Mia en la película. A pesar de su ajetreada agenda, con La odisea y Mother Mary recién llegadas a los cines y El final de Oak Street a punto de estrenarse, la actriz adelantaba en su paso por la cadena de radio SiriusXM que están "avanzando en la dirección correcta".

No obstante, incidía, señalándose la barriga, por el momento está "ocupada con su bebé número 3", por lo que el rodaje de Princesa por sorpresa 3 tendrá que esperar.

Princesa por sorpresa se estrenó en 2001 y recaudó 165 millones de dólares a nivel mundial. Tres años después vio la luz su secuela, que tuvo una peor acogida tanto por parte de la crítica como del público, con 134 millones recaudados en todo el mundo.

La tercera película lleva una década en desarrollo, pues la producción se paralizó en 2016 cuando falleció Garry Marshall, director de las dos entregas anteriores de la saga. Adele Lim, guionista de Crazy Rich Asians y directora de Locas en apuros, tomará su relevo.