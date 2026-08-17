Piratas del Caribe 6 ya negocia con Johnny Depp su regreso como Jack Sparrow - DISNEY

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Casi una década después de que llegara a los cines Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Disney no desiste en su intento de contar con Johnny Depp para la sexta película. Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, ha confirmado que están negociando con el actor su regreso como el legendario capitán Jack Sparrow.

En su paso por la alfombra roja de la D23 que ha celebrado Disney este fin de semana en Anaheim (California), Bruckheimer ha actualizado el estado de Piratas del Caribe 6. "Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en el guion. Esperamos poder sacarlo adelante", aseguraba el productor a Deadline.

Jerry Bruckheimer reveals conversations have been had with Johnny Depp about returning as Captain Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean 6’ | #D23 pic.twitter.com/52iJn7apD1 — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

Cabe recordar que fue el propio Bruckheimer quien confirmaba hace unos meses que Margot Robbie, cuyo fichaje en Piratas del Caribe 6 ya se dio a conocer hace tiempo, seguía involucrada en el proyecto.

Según apuntaba The Insneider el pasado mes de febrero, los cambios en la junta directiva de Disney han sido beneficiosos para Piratas del Caribe 6. Así, el proyecto parece ser una prioridad para Josh D'Amaro, el sucesor de Bob Iger como CEO de la Casa del Ratón, y Dana Walden, presidenta y directora creativa de la compañía.

El 'insider' señalaba que Krysty Wilson-Cairns será el guionista y que la película "capturará el tono de las películas originales, pero con un toque moderno y un presupuesto más ajustado", siguiendo al hijo de Jack Sparrow y a una protagonista femenina encarnada por Robbie.

¿REGRESARÁ JOHNNY DEPP EN PIRATAS DEL CARIBE 6?

Este 2026 está marcando el regreso de Depp a Hollywood después de protagonizar una de las una de las batallas legales más mediáticas de los últimos años, junto a Amber Heard, tras su separación en 2016.

El próximo 13 de noviembre aterrizará en los cines Scrooge y los fantasmas de la Navidad, protagonizada por Depp y basada en relato de Charles Dickens. Además, el actor tiene previsto el estreno de Day Drinker en 2027, cuyo elenco encabeza junto a Penélope Cruz.

Basada en una atracción de los parques temáticos de Disney, la saga Piratas del Caribe comenzó su andadura en los cines en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo.

Después llegó El cofre del hombre muerto (2006), la entrega más taquillera con más de 1.000 millones, En el fin del mundo (2007), En mareas misteriosas (2011) y, por último, La venganza de Salazar en 2017. La franquicia de aventuras ha recaudado en total más de 4.500 millones de dólares a nivel mundial.