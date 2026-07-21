Anne Hathaway actualiza el estado de Princesa por sorpresa 3, que da "un gran paso adelante" - DISNEY

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Tras La odisea de Christopher Nolan, Anne Hathaway sigue trabajando en sus próximos proyectos, y ha revelado el estado actual de uno de ellos: la tercera entrega de Princesa por sorpresa. La actriz ha asegurado que la película, que lleva una década en desarrollo, por fin está empezando a avanzar "en la dirección correcta".

En su paso por la cadena de radio SiriusXM, al ser preguntada por Princesa por sorpresa, Hathaway respondió entre risas, señalándose la barriga, que por el momento está "ocupada con su bebé número 3". "Y eso ha dejado un poco de lado la cuestión de saber exactamente cuándo podré rodar Princesa por sorpresa 3", continúa.

"Pero puedo decir que creo que hemos dado un gran paso adelante. Creo que estamos avanzando en la dirección correcta. El guion en el que estábamos trabajando... Bueno, tuvimos que empezar de cero en una nueva dirección, lo cual no es precisamente la noticia que nadie querría recibir, pero todos tenemos la sensación de que esta va a ser la definitiva", adelanta la intérprete.

PRINCESA POR SORPRESA 3 LLEVA UNA DÉCADA GESTÁNDOSE

La tercera parte de Princesa por sorpresa lleva una década en desarrollo, pues la producción se paralizó en 2016 cuando falleció Garry Marshall, director de las dos entregas anteriores de la saga.

Seis años después, Disney retomó su interés por el proyecto, pero no fue hasta 2024 cuando se anunció que Hathaway volvería a interpretar a Mia Thermopolis en la película. Además, ese mismo año se incorporó al proyecto como directora Adele Lim, guionista de Crazy Rich Asians y realizadora de Locas en apuros.

"Lo que hacía tan especial este proyecto es que todas las fans de la película original, incluida yo misma, ahora somos madres", aseguró Lim en una entrevista concedida a E! News el pasado mes de mayo. "Cuando examiné la saga y hablé de ella con Anne [Hathaway], me di cuenta de que hay muchísimas películas de 'deseos que se cumplen' para princesas. No hay películas de 'deseos que se cumplen' para reinas y eso es lo que queremos ver", señalaba.

Por su parte, Hathaway declaró a Entertainment Weekly que tenían la intención de rodar la película en cuanto fuera posible y que el equipo creativo estaba "trabajando poco a poco en el guion", mientras ella había estado trabajando en El diario viste de Prada 2, que vio la luz en cines el pasado 30 de abril. Según apuntaba la actriz, esta experiencia en otra esperada secuela le hizo ver que "las expectativas son muy, muy altas, y si vas a hacerlo, tienes que darlo todo".

Princesa por sorpresa se estrenó en 2001 y recaudó 165 millones de dólares a nivel mundial. Tres años después vio la luz su secuela, que tuvo una peor acogida tanto por parte de la crítica como del público, con 134 millones recaudados en todo el mundo.

Además, Hathaway también está trabajando en el regreso de otra de sus películas más icónicas de los 2000, Hechizada. Así, la actriz ejercerá como productora ejecutiva de un reboot del filme que protagonizó en 2004 y que, ahora, se convertirá en serie de televisión.