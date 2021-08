Tobey Maguire, confirmado en Spider-Man No Way Home por un actor de la película

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) no hizo referencia a uno de los rumores más comentados por los fans: los cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque por el momento no se sabe si aparecerán los actores, un intérprete de la cinta parece haber revelado que Maguire sí participará en el filme.

The Illuminerdi entrevistó a J.B. Smoove, quien interpreta a Julius Dell. La publicación le preguntó si estaba más emocionado por ver a Tobey Maguire o Andrew Garfield formando un equipo junto a Tom Holland.

"Tobey Maguire, por supuesto", contestó el actor ofreciendo una respuesta que parece dar por hecho que las anteriores versiones cinematográficas de Peter Parker se encontrarán en la gran pantalla con la de Tom Holland.

🎥 : JB Smoove (Mr. Dell) says he’s excited to see Tobey Maguire’s Spider-Man team up with the MCU version in ‘Spider-Man: No Way Home’! pic.twitter.com/wdnu9m5T0w — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) August 23, 2021

Los rumores en torno a Maguire y Garfield vienen de lejos, pero se avivaron en 2020, cuando se reveló que Garfield aparecería junto a Holland en la película. Sony hizo referencia rápidamente a esos comentarios, señalando que el casting de Maguire y Garfield no estaba confirmado. A principios de febrero de 2021, el propio Holland desmintió las especulaciones.

"No, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado esta información importante, pero creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo oculten. Pero por el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo", declaró.

Al comentario de Smoove se suma la pista que el tráiler del filme dejó. En una secuencia aparece Holland vestido con un traje gris, con camisa y corbata azules, atuendo con el que Maguire apareció varias veces en la trilogía de Sam Raimi.

The Illuminerdi también quiso saber cuál era el villano de los varios que aparecerán que más interés tenía por ver Smoove en la nueva cinta. "Por supuesto Jamie Foxx", dijo sobre el actor que encarna a Electro.

Spider-Man: Sin camino a casa está dirigida por Jon Watts a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Junto a Holland y Foxx, completan el reparto Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya como MJ, Marisa Tomei como May Parker, Tony Revolori como Flash Thompson, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, Angourie Rice como Betty Brant y Jacob Batalon como Ned Leeds, entre otros. La película llega a las salas el 17 de diciembre.