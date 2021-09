Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire y Andrew Garfield, en What If 4 está la solución

El último capítulo de What If explica cómo aparecerán en Spider-Man No Way Home Tobey Maguire y Andrew Garfield

El cuarto episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) no solo ha mostrado una de las historias más intensas y desgarradoras vistas hasta la fecha en el Universo Cinematográfico Marvel, sino que además ha servido para presentar nuevos y muy interesantes elementos y conceptos sobre los viajes en el tiempo y el Multiverso. Y es que la serie de animación podría haber explicado cómo sería posible que los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield coincidan con el de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home.

Según lo que se ha podido ver en el tráiler, durante el tercer filme del trepamuros interpretado por Tom Holland, Peter Parker recurrirá al Doctor Strange en busca de ayuda tras los acontecimientos de Lejos de Casa. El Hechicero Supremo intentará lanzar un hechizo que haga al mundo olvidar quién se oculta bajo la máscara de Spider-Man. Sin embargo, según lo que pretende hacer creer Strange, el joven superhéroe alterará el proceso con consecuencias catastróficas.

Aunque todavía no se ha confirmado, todo apunta a que, como resultado del malogrado conjuro, varias encarnaciones de Spider-Man irrumpirán en el mismo Universo, algo que entronca con lo visto en el último capítulo de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio protagonizado por el Doctor Strange, el personaje de Benedict Cumberbatch trata de viajar en varias ocasiones al pasado, sirviéndose del ojo de Agamotto para salvar la vida de su amor, Christine Palmer. Sin embargo, todos sus esfuerzos son infructuosos, ya que la muerte de su enamorada es, según le explica la Anciana, un Punto Absoluto en el Tiempo, es decir, un hecho que no puede ser modificado, ya que cambiarlo requiere muchísimo poder y, además, podría tener consecuencias catastróficas.

Por este motivo, la maestra trata de disuadir a Strange de que siga intentándolo, sin embargo, el Hechicero Supremo opone resistencia y el personaje de Tilda Swinton se ve obligada a lanzarle un hechizo. En el tramo final del capítulo, los espectadores descubren que ese conjuro separó a Stephen en dos variantes distintas.

Con su hechizo, el personaje de Tilda Swinton desdobló a Strange para que, dentro de la misma realidad, coexistieran dos líneas temporales diferentes: en una la versión más oscura de Strange sigue adelante con su oscura deriva usando la Gema del Tiempo para intentar, cueste lo que cueste, que Christine no muera... mientras que en otra Strange entra en razón y, con gran pesar de su corazón, sigue con su vida. Es ante este último ante el que la Anciana se aparece para darle explicaciones cuando ve que, por efecto de los actos del otro Strange, el universo se esta desvaneciendo.

"Recurrí al poder de la dimensión oscura para dividir la línea temporal, para dividirlo a usted, permitiendo que hubiera dos líneas temporales posibles sucediendo en un mismo universo", explica la Anciana que reconoce que esto es "extremadamente peligroso" pero que recurrió a esta artimaña consciente de que solo Strange podría detener a Strange.

El capítulo no solo ha mostrado una importante innovación relacionada con el Multiverso, la posibilidad de crear variantes de una persona a través de la magia, sino que además ha dado una posible explicación a cómo puede haber varios Spider-Man en No Way Home en una misma realidad.

Es muy posible que, en lugar de conectar con otros Universos, lo que Strange haya provocado, con el hechizo visto en el tráiler, sea que Parker se divida o haya sido dividido en varias versiones de sí mismo o que varias puedan coexistir en un mismo plano de la realidad.

De confirmarse esta teoría, queda aún por ver cómo encajaría el regreso de los villanos que también aparecerán en la película, como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx o también, muy posiblemente, el Duende Verde de Willem Dafoe.

Para conocer más sobre el Multiverso de Marvel, los fans tendrán que esperar al estreno del quinto capítulo de What If...?, disponible desde el 8 de septiembre, y al lanzamiento de Spider-Man: Sin camino a casa, que se estrenará el próximo diciembre.