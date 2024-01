Noah Schnapp (Stranger Things) pide perdón por apoyar a Israel y los fans estallan: "Esa disculpa es una mierda"

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Noah Schnapp causó controversia el pasado noviembre, cuando salió a la luz un vídeo en el que el joven actor de Stranger Things posaba con pegatinas en las que se leía "el sionismo es sexy" y "Hamás es ISIS".

El intérprete, que encarna a Will Byers en la serie, ha pedido ahora perdón por lo ocurrido, unas disculpas que no han convencido y que le han costado aún más críticas.

Noah Schnapp engaging with signs that read “Zionism is sexy” in new video. pic.twitter.com/R0lAjMiQ6T — Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2023

Schnapp ha compartido un vídeo en TikTok dando explicaciones ante la polémica. "Siento que mis pensamientos y creencias han sido hasta ahora mal entendidos respecto a cualquier cosa que se acerque a lo que creo, y solo quería expresar desde mi corazón cómo me siento. Solo quiero paz y seguridad para todas las personas inocentes afectadas por este conflicto", afirma.

noah schnapp yapped for 2 minutes and couldnt even utter the word “ceasefire” pic.twitter.com/blXaqaRpYl — sara | free palestine (@moonyslovebott) January 16, 2024

"He tenido muchas conversaciones con amigos de origen palestino, creo que son conversaciones muy importantes, he aprendido mucho, y una de las conclusiones que he aprendido es que todos esperamos las mismas cosas", afirma el intérprete, que es judío.

Además, el artista aprovechó para recordar a los israelís que fueron secuestrados por Hamás y continúan retenidos. "Esas personas inocentes siguen siendo rehenes en Gaza y esperan ser devueltas con sus familias, e igualmente esperan que se ponga fin a la pérdida de vidas inocentes en Palestina, muchas de esas personas son mujeres y niños, y es horrible verlo", esgrimió.

Tras pedir "el fin de la hostilidad en ambos bandos", Schnapp agregó: "Me opongo a cualquier asesinato de personas inocentes y espero que vosotros también. Solo espero que algún día veamos a esos dos grupos viviendo juntos en armonía en esa región".

Asimismo, la estrella llamó a la calma ante las reacciones desatadas en las redes sociales. "Espero que en 2024, en Internet, veamos a la gente ser un poco más comprensiva y compasiva y reconocer que todos somos humanos, independientemente de nuestra raza, etnia, origen, país e incluso nuestra sexualidad", apuntó.

REACCIONES EN TWITTER

Parece que las disculpas de Schnapp han causado el efecto contrario, ya que ha recibido muchas críticas en Twitter. "Ese vídeo de disculpa es una mierda. No siente ni una palabra de eso, fue solo control de daños porque no le gusta que no seamos amables con él. Que le den", dijo un usuario.

allllll of this. that 'apology' video was bullshit. he didn't mean a word of that, it was just damage control bc he doesn't like that we're not being nice to him. fuck Noah Schnapp. please go watch the rest of this queen's video. pic.twitter.com/wLAq1HiQaQ — CoCo✨️fromtherivertothesea✨️🇵🇸 (@SlaveFor_Jesus) January 17, 2024

"No se arrepiente. No apoya a Palestina, solo está entrando en pánico porque la gente está pidiendo con razón que le despidan de Stranger Things. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que le den Noah Schnapp y que le den a Stranger Things", reza otro post.

he's not sorry. he's not supporting palestine now he's just panicking bc people are rightfully calling for him to get fired from stranger things i just want to take this opportunity to say fuck noah schnapp and fuck stranger things pic.twitter.com/MIIairRxu2 — MAYA SMILED AT ME / pjo spoilers (@jodieshvwke) January 16, 2024

"Que le den a Noah Schnapp y si está haciendo un vídeo de disculpa, significa que él y su serie están asustados. No veáis Stranger Things 5", pidió un internauta.

fuck noah schnapp and if he’s making an apology video that means him and his show are scared. do NOT watch stranger things 5. — layla (@laymagdalene) January 16, 2024

"Noah Schnapp utilizó TikTok para explicarse y explicar cómo ha estado aprendiendo mucho sobre este 'conflicto tan complejo'. No hay nada complejo en esto. El equipo de Stranger Things le pidió que dijera algo", se puede leer en otra publicación.

Noah Schnapp went on TikTok to explain himself and how he’s been learning a lot about this “very complex conflict”. Lmao there’s nothing complex about this. The Stranger Things team just told him to say something 😂😭 — brosecco 🍉 (@lovvewolf) January 16, 2024

"¿Por qué Noah Schnapp se disculpa ahora, en la semana en que Stranger Things vuelve a filmarse... ¿Y por qué actúa como si las personas no lo estuvieran educando desde el principio mientras él continuaba haciendo cosas ignorantes como esta?", se preguntó un tuitero.

why is noah schnapp only now apologizing the week stranger things goes back to filming.. and why is he acting like ppl weren’t educating him from the beginning while he continued to do ignorant things like this- pic.twitter.com/O7NZ3cSZVO — urmom (@newjeattention) January 16, 2024

Netflix ha obligado claramente a Noah Schnapp a disculparse después de toda la campaña antipalestina y prosionista que ha hecho el muy niñato. Que espera que en 2024 seamos más tolerantes, dice. YO ES QUE DE VERDAD QUE NO PUEDO CON TANTA HIPOCRESÍA, EH. pic.twitter.com/bxqZURnEiG — 💜 La Quisquillosa 💫 (@LaQuisquillossa) January 16, 2024

El actor Noah Schnapp 'pidiendo perdón' por apoyar y burlarse de un g3nocidio para que no afecte a su serie Stranger Things, no puede dar más asco https://t.co/67g4aJUhkn — La Bruja Medusa ❤️‍🔥🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) January 16, 2024

Terminen de cancelar a #Noahschnapp porfa — Alexander Manrique (@alexandermanrq) January 16, 2024