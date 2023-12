La "vergonzosa" escena post-créditos de Aquaman y el reino perdido indigna a los fans de DC: "Qué ASCO, qué ESTUPIDEZ"

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

La escena post-créditos de Aquaman y el reino perdido no ha sentado nada bien a los fans de DC. La película es la última del Universo Extendido DC antes de que James Gunn y Peter Safran lleven a cabo su esperado reinicio. Por ello, el público confiaba en que, al menos, el desenlace a estos diez años fuese agradable y correcto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La escena muestra a Orm, el personaje de Patrick Wilson, comiendo una hamburguesa con queso tal y como le aconsejó Arthur. En la mesa aparece una cucaracha y, como anteriormente su hermano le había asegurado en su primera visita a la superficie que eran una delicia, decide meterla dentro de su comida y degustarla. Ese cómico instante es la secuencia que cierra para siempre todo el DCEU, una franquicia que antaño aspiraba a competir con Marvel de tú a tú con un tono más adulto y oscuro.

Por eso, concluirlo de una manera tan inesperadamente absurda no ha gustado un ápice a muchos de los fans, que han mostrado su descontento en redes sociales. "La escena post-créditos de Aquaman 2 es malditamente vergonzosa", critica un usuario en X (Twitter). "La peor manera de decir adiós a un Universo" se lamenta otro.

"La escena post-créditos de Aquaman ni siquiera vale la pena. Me iré inmediatamente después de que termine la película. En qué estaban pensando", cuestiona un fan más. "Acabo de ver la escena post-créditos de Aquaman 2. Por Dios qué ASCO, qué ESTUPIDEZ, qué manera de cagarse en todo. Recomiendo no irla a ver... ahora se entiende por qué James Wan ya quería huir de ahí. PD: No voy a mostrar la escena, tengo estipulado no hacerlo, no la pidan", ataca @6LO6O6.

También hay quienes se lo toman con humor. "Acabo de ver la escena post-créditos de Aquaman 2. Mi vida nunca volverá a ser la misma y no puedo esperar a ver cómo esto afecta a los futuros proyectos de DC", ironiza un fan ante la falta de trascendencia de la secuencia.

Pero, sobre todo, hay muchos que culpan a James Gunn y la deriva de DC desde que llegó a la presidencia del estudio junto a Peter Safran. "Madrecita la post-créditos de Aquaman y el reino perdido jajajajaja digna continuación de Aquaman en el charco borracho xD. Qué pena lo que viene para DC", se burla un seguidor de la franquicia. "Acabo de ver la escena post-créditos de Aquaman 2. Lamentable Gunn, responsable de películas que se hicieron cuando él ni estaba contratado, por poner eso ahí. Estamos en muy malas manos", expone otro.

"Entonces, la última escena del DCEU mostrada como escena post-créditos en la secuela Aquaman demuestra claramente que siempre tuvimos razón sobre los productos de mierda que Warner quería que nos comiéramos pero nos negamos. Los 'fans' reales de DC' han estado bien alimentados desde que Snyder se fue, ¿verdad?", sugiere un usuario, señalando a los acólitos de Gunn y contrarios a Zack Snyder.

"Realmente no he visto literalmente a NADIE que, habiendo visto la escena post-créditos de Aquaman, haya pensado: 'Sí, es una buena manera de terminar con el DCEU'. No sé si esperaba eso de James Wann. Y no sé qué está haciendo James Gunn cuando da notas para Joker 2 y no para esto", comenta un último fan.