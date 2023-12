Amber Heard reaparece como Mera en el nuevo clip de Aquaman y El Reino Perdido

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Amber Heard acompañará por última vez a Jason Momoa en Aquaman y el Reino Perdido. Y a escasos días de su estreno en cines, donde llegará el próximo 20 de diciembre, Warner Bros, al fin ha lanzado un espectacular adelanto de la película en el que la actriz resurge como Mera.

Heard ha perdido peso narrativo en la segunda entrega de la saga que estará dirigida nuevamente por James Wan. Y, de hecho, ella misma acusó a los responsables del proyecto de querer eliminar su personaje a raíz de sus problemas judiciales con Johnny Depp.

Pero no solo eso. Tampoco ha formado parte de la promoción de la película. Y, de hecho, hasta ahora, los adelantos de la secuela de Aquaman habían incluido fugaces secuencias con Heard. El último de ellos fue tan vergonzoso que supuso el colmo para muchos seguidores del Universo DC tras ver cómo Heard aparecía un breve instante en una de las secuencias que duraba menos de un segundo y de espaldas.

Daba la impresión de que Warner quería dejarla fuera. Sin embargo, el estudio ha lanzado un nuevo clip en el que la actriz resplandece por fin en su papel de Mera. Las imágenes arrancan mostrando catástrofes de diversas índoles; acto seguido entra en escena Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) sediento de sangre y dispuesto a cobrarse su venganza contra Aquaman para arrebatarle lo que más ama, su familia.

Mera Appears in a new clip for #AquamanAndTheLostKingdom



The clip is so short it looks like they tried to edit her out and missed a bit.



If they don’t put Amber in more promos, her supporters aren’t going to show up for this film. #NoMeraNoMoney pic.twitter.com/TGBa5AhK10