La verdadera razón del retraso de Vengadores: Doomsday y Secret Wars de Marvel

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Marvel ha retrasado el estreno de Vengadores: Doomsday y Secret Wars, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 1 de mayo de 2026 y 7 de mayo de 2027, respectivamente. Ahora pasarán a estrenarse el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, es decir, más de seis meses después de lo inicialmente planeado. Las informaciones más recientes apuntan a una buena razón para este movimiento por parte de la compañía.

El motivo de esta demora, según han explicado varios insiders expertos a Deadline, ha sido ganar tiempo para ejecutar con garantías un evento cinematográfico de la magnitud de esta doble aventura grupal de los héroes de Marvel que estará dirigida, al igual que ya lo estuvieron Infinity War y Endgame, por los hermanos Russo.

De hecho, según los insiders, estas dos entregas de la franquicia vengadora, dirigidas por Joe y Anthony Russo, serán las mayores y más ambiciosas películas de Marvel Studios hasta la fecha. El rodaje de las cintas comenzó a finales del mes pasado en el Reino Unido y, por tanto, parece lógico pensar que, al desplazar más de seis meses su lanzamiento, Marvel disponga de un mayor plazo para realizar labores como retoques de fotografía, efectos visuales e incluso los parece que inevitables 'reshoots' tras los primeros pases de prueba.

Además, apuntan a que la elección de diciembre como nueva fecha de estreno para Vengadores 5 y 6 no es casual, sino que responde a una estrategia: replicar el éxito obtenido con Spider-Man: No Way Home, que, estrenada en 2021 a mediados de dicho mes, terminó recaudando 1.920 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de la historia y la más exitosa de Marvel fuera de la franquicia de los Vengadores.

SPIDER-MAN 4, UN DAÑO COLATERAL

La gran incógnita por resolver ahora es cómo podría afectar esta decisión por parte del estudio capitaneado por Kevin Feige a Spider-Man: Brand New Day, cuya trama, según las informaciones más recientes, transcurrirá en paralelo a los acontecimientos de Doomsday.

El cambio de fecha de Vengadores 5 podría conllevar un retraso en su lanzamiento previsto para el 31 de julio de 2026 hasta algún punto de 2027, aunque probablemente dependerá del grado de conexión entre las tramas de ambas películas.

Dirigida por Joe y Anthony Russo, Vengadores: Doomsday verá a Robert Downey Jr. tomando el manto de Víctor Von Doom. Al actor lo acompañarán, de momento, en el reparto, Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La quinta entrega de Vengadores también contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: First Steeps: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios icónicos X-Men como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope). Además, junto a ellos estará Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno, de la mano de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, los cuales, aunque esperados, aún no han sido confirmados en Doomsday.