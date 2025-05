Filtración masiva de Vengadores: Doomsday adelanta el importante papel de Sentry contra el Doctor Doom

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El pasado fin de semana un fan logró colarse en el set de rodaje de Vengadores: Doomsday, tomando vídeos e imágenes que luego subió a redes sociales, dándose a conocer con el nombre de usuario theyneversawitcoming. Y en una de sus últimas publicaciones, el fan ha compartido un mapa con un escenario que podría estar adelantando el papel que jugará Sentry/The Void en la cinta de los hermanos Russo.

El documento en cuestión está titulado como "Annie Reynolds House" (Casa de Annie Reynolds) y cuenta con una etiqueta que reza: "Void Space". Encarnada por Molly Carden en Thunderbolts* A.K.A. Los Nuevos Vengadores, Annie Reynolds es en el UCM la madre de Bob y forma parte de sus traumas más profundos debido a cómo reaccionó cuando este trató de protegerla de su maltratador padre.

🚨 UPDATE 🚨



Annie Reynolds name mentioned on Avengers Doomsday Document.



Annie the mother of Bob Reynolds from Thunderbolts.



Via: theyneversawitcoming pic.twitter.com/tbHZBLF3XS — KING SPYKE (@KingSpyke_) May 20, 2025

Aunque, tal y como señala ComicBookMovie es posible que Marvel esté usando nombres en clave en sus documentos, si la casa de Annie resulta ser verdaderamente un escenario importante en Vengadores: Doomsday eso podría significar el regreso de The Void y una nueva inmersión en la mente atormentada del personaje de Lewis Pullman, que quizá trate de hacer frente a su propio pasado o se vea de nuevo absorbido por él.

El medio apunta incluso a que, en algún punto de la cinta, Sentry podría tratar de encerrar al doctor Doom en el Vacío. Pero lo cierto es que, a estas alturas, aun incluso con filtraciones como las de theyneversawitcoming (quien ya ha recibido sus primeras "amenazas formales" por su incursión en el set de rodaje), las posibilidades son casi infinitas.

Marvel Studios has reportedly issued a warning to the fan who snuck onto the set of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



“Received my first “formal threat” might be cooked.”



(via theyneversawitcoming | IG) pic.twitter.com/9hBJ5bDR3u — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) May 21, 2025

Cabe resaltar que ya diversos rumores han apuntado a la gran importancia que tendrá Sentry/The Void en Vengadores: Doomsday, con algunas especulaciones señalando la amenaza que podría resultar si se aliase con o fuese manipulado por el personaje de Robert Downey Jr.

"Los Thunderbolts no quieren perderlo de vista, porque se dan cuenta de que, si cae en las manos equivocadas, o si no cuenta con el apoyo suficiente de la gente adecuada, podría ser peligroso. Pero también quieren tenerlo cerca por si se les ocurre cómo utilizarlo. Es un activo muy importante", explicó Pullman en una entrevista concedida a Men's Health, remarcando que no sabe lo que le espera a su personaje más allá de la escena post-créditos del filme de Jake Schreier.