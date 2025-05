Revelados los tres villanos de Spider-Man 4: Brand New Day

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, tiene prevista su llegada a los cines el 31 de julio de 2026. Por el momento, son pocos los detalles que se conocen de la cinta, pero las últimas informaciones parecen haber revelado un aspecto tan importante como la identidad de los villanos que se enfrentarán al trepamuros.

Ha sido un asistente a la presentación en Las Vegas de Disney Blockbuster Consumer Products, quien, a través de su cuenta de Instagram, ha dado a conocer que Spider-Man 4 contará con la presencia del Escorpión, Boomerang y Tombstone (Lápida).

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ will seemingly feature Scorpion, Tombstone and Boomerang as villains.



This is according to a sizzle reel shown at a Disney Blockbuster Consumer Products panel.



(via trusthigashi | IG) pic.twitter.com/iljRE9u79E