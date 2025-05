Hugh Jackman no desmiente su regreso como Lobezno en Vengadores: Doomsday

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday está filmándose actualmente en el Reino Unido, en los estudios Pinewood. Aunque la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. tiene confirmada a la plana mayor de su elenco, los seguidores marvelitas esperan ver en ella el regreso de Hugh Jackman como Logan, tras Deadpool y Lobezno. Para su desilusión, lejos de dar una respuesta clara, ha esquivado la bala sobre su fichaje en la producción de Joe y Anthony Russo.

"La verdad es que no puedo decir demasiado. Excepto que, cuando dices 'aparecer', sería más bien irrumpir y arrasar con todos los demás personajes... Estoy bromeando", respondió Jackman en The View cuando la presentadora Sunny Hostin le preguntó por su fichaje en Vengadores: Doomsday.

