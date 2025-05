Marvel pone nuevas fechas a Vengadores: Doomsday y Secret Wars

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que Vengadores: Doomsday llegase a los cines dentro de un año, el 1 de mayo de 2026, pero su estreno se ha visto retrasado siete meses. De la misma manera, Vengadores: Secret Wars, que en principio iba a aterrizar en las salas el 7 de mayo de 2027, tiene una nueva fecha de estreno más de medio año después de lo planeado.

Así, tras los cambios de calendario, está previsto que Vengadores: Doomsday llegue a los cines el 18 de diciembre de 2026 (Disney aprovechará la fecha que se le había adjudicado inicialmente para estrenar en su lugar la secuela de El diablo viste de Prada) y Secret Wars lo haga el 17 de diciembre de 2027. Tal y como recoge ComicBook, varios medios explican el retraso de las cintas señalando su gran escala y es que, según los 'insiders', la quinta y sexta entrega de Vengadores serán las mayores y más ambiciosas películas de Marvel hasta la fecha.

En todo caso, las cintas de los hermanos Russo tendrán que competir en cartelera con otros grandes estrenos y es que, para empezar, el mismo 18 de diciembre de 2026 estaba fijado el estreno de Ice Age 6, además del de Dune: Messiah. Por otro lado, Jumanji 4 llegará el 11 de diciembre y Shrek 5 lo hará el 23, llenando así el mes de esperadísimas secuelas de populares sagas.

Cabe decir que, por norma general, La Casa de las Ideas suele dejar para los meses de verano sus mayores taquillazos pero Doomsday y Secret Wars no son la primera excepción a la regla, ya que ya en 2021 Spider-Man: No Way Home llegaba a las salas en diciembre.

Por el momento, es poco lo que se sabe de la trama de la nueva entrega de Vengadores, que comenzaba su rodaje el pasado abril en Londres. Lo único confirmado hasta ahora son 27 de los actores que formarán parte del reparto, así como que esta lista se ampliará en un futuro.

Junto con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Vengadores: Doomsday tiene, de momento, confirmada la presencia de Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La quinta entrega de Vengadores también contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: First Steeps: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope). Además, junto a ellos estará Channing Tatum que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezo de la mano de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, dos nombres que, aunque esperados, aún no han sido confirmados en Vengadores: Doomsday.