Filtrado un gran spoiler de Silver Surfer en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Aunque Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio, por el momento la cinta se encuentra inmersa en 'reshoots'. Y una filtración del set de rodaje ha ofrecido una reveladora imagen que podría estar aludiendo al destino (o al pasado) del personaje encarnado por Julia Garner, Shalla-Bal/Silver Surfer.

La fotografía en cuestión muestra a la actriz caracterizada de una forma bien distinta a como se la había visto hasta ahora en los adelantos. Así, en vez de ser una figura completamente plateada, la intérprete aparece con un aspecto más humano, con su pelo rubio y un vestido blanco y azul de pie frente al mar.

Julia Garner as Shalla-Bal on the set of ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’ for additional photography in Los Angeles.



(via: https://t.co/NXgppcgZaF) pic.twitter.com/HwPxbpvZCb