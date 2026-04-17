Disney anuncia Infinity Vision, su nuevo sello para ofrecer "las experiencias cinematográficas más inmersivas" - DISNEY

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado Infinity Vision, un nuevo sello de certificación para salas premium de gran formato que cumplan una serie de exigencias técnicas pensadas para ofrecer al espectador "las experiencias cinematográficas más grandes, brillantes e inmersivas". La iniciativa se ha presentado durante la CinemaCon, la gran convención de exhibidores celebrada en Las Vegas.

Lejos de plantearse como un formato de proyección completamente nuevo, Infinity Vision funcionará como acreditación para salas que "cumplen con rigurosos estándares técnicos, incluyendo las pantallas de mayor tamaño para maximizar la escala de la imagen, proyección láser para un brillo y claridad superiores y sistemas de sonido premium para un sonido totalmente inmersivo".

Just announced at #CinemaCon:



Infinity Vision — A new certification for premium large format theaters designed to signify to audiences the biggest, brightest, and most immersive cinematic experiences.



Infinity Vision sets a new benchmark for theatrical presentation,… pic.twitter.com/PfaIx7fIX5 — Disney (@Disney) April 16, 2026

Según ha detallado Disney en su web, el objetivo es que el espectador identifique de manera rápida y clara cuáles son las mejores opciones disponibles para disfrutar de una película tal y como ha sido concebida para la gran pantalla. En el momento de su anuncio, Infinity Vision parte con más de 75 pantallas certificadas en Estados Unidos y otras 300 en el resto del mundo.

Aunque Infinity Vision se ha anunciado oficialmente, Disney ha detallado que cobrará visibilidad de cara al público a partir del reestreno en septiembre de Vengadores: Endgame y continuará después con el lanzamiento de Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que llegará a los cines el 18 de diciembre y cuyo primer tráiler completo se proyectó durante la CinemaCon.

DISNEY DETALLA LOS OBJETIVOS DE INFINITY VISION

La compañía ha enmarcado el proyecto dentro de su política de calidad y subrayado que la intención es trasladar esa exigencia también a las salas. "Los estándares de Disney en materia de calidad de producción no tienen comparación y cada detalle de una película se ajusta al milímetro para lograr una experiencia inmersiva", asegura Andrew Cripps, responsable de distribución cinematográfica de Walt Disney Studios, en declaraciones compartidas por la compañía.

Cripps sostiene que "la certificación Infinity Vision traslada ese compromiso a las propias salas y representa un esfuerzo conjunto entre Walt Disney Studios y la comunidad exhibidora". De acuerdo con el directivo, el objetivo de este programa es "ayudar al público a localizar rápidamente las mejores pantallas de su zona y disfrutar de nuestras películas exactamente como han sido concebidas: en una pantalla enorme, con la imagen, el color y el sonido más nítidos y claros posibles".

El movimiento cobra todavía más relevancia dentro del actual tablero de formatos premium de exhibición cinematográfica. Doomsday no se proyectará en IMAX, pues esas pantallas a escala mundial están reservadas para Dune: Parte Tres, que se estrena el mismo día. En ese escenario, Infinity Vision reorienta al público hacia otras salas de gran formato y ordena bajo una misma marca distintas alternativas premium.