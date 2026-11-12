Vengadores: Endgame Encore ya tiene fecha de estreno en Disney+ - MARVEL / DISNEY+

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore ya tiene fecha de estreno en Disney+. Tras su paso por los cines, esta nueva versión de la película que los hermanos Russo dirigieron en 2019 llegará a Disney+ el próximo 13 de noviembre.

De cara al estreno de Vengadores: Doomsday, previsto para el próximo 17 de diciembre, Disney+ ha confirmado la llegada de Endgame Encore a su catálogo como parte de la colección Cuenta atrás para Vengadores: Doomsday.

Esta versión, que incluye además, un adelanto exclusivo de la esperada nueva película de Marvel Studios, convirtió a Vengadores: Endgame en la película más taquillera de la historia, superando a la primera entrega de Avatar con casi 2.950 millones de dólares.

Así, quienes no pudieron verla en cines podrán disfrutar del metraje adicional y de los cambios visuales que incorpora esta versión, así como de las escenas extra que no se incluyeron en todas las versiones estrenadas en salas.

Y es que, aunque la inclusión de escenas relacionadas con Doomsday fue uno de los grandes atractivos de esta versión, Endgame Encore también amplió el desenlace de la película con el reencuentro entre Steve y Peggy y la aparición de Loki, además de incorporar escenas durante y después de los créditos que adelantaban el papel de la AVT en Doomsday y mostraban la creación de la máscara del Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

The countdown is on.



Return to the MCU with the Countdown to Doomsday Collection now on Disney+ and stream Avengers Endgame: Encore beginning November 13.



Experience Avengers: Doomsday only in theaters everywhere December 18. pic.twitter.com/0fZcyWk8Ty — Disney+ (@DisneyPlus) November 11, 2026

LOS OTROS CAMBIOS QUE MEJORAN LA PELÍCULA

La película también presenta cambios en su colorimetría, con una nueva gradación de color que mejora la definición de las imágenes y ofrece una mayor claridad en escenas como la batalla final contra Thanos. Algunos detalles ahora se aprecian mejor gracias al mayor contraste y a la intensidad de los colores. No obstante, aún está por ver si estos cambios responden únicamente al deseo de los Russo de mejorar el aspecto de la película años después de su estreno o si también buscan mantener una mayor coherencia estética con Vengadores: Doomsday.

"En Vengadores: Endgame Encore, tras los acontecimientos que provocaron la desaparición de la mitad de la población mundial, los héroes que permanecen intentan seguir adelante. Sin embargo, deberán volver a unirse para restaurar el equilibrio en el universo y recuperar a sus seres queridos en su enfrentamiento definitivo con Thanos", reza la sinopsis.

Dirigida por Anthony y Joe Russo, la película ha alcanzado una recaudación global superior a los 2.900 millones de dólares tras sumar otros 142,9 millones con su reestreno en cines. Kevin Feige es el productor del filme mientras que Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee son productores ejecutivos.