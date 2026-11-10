Vengadores: Doomsday degrada a uno de sus héroes y desata la ira de los fans de Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es una de las películas más esperadas del año. A la espera de su estreno el 18 de diciembre, el estudio capitaneado por Kevin Feige parece haber cometido un error imperdonable a ojos de los incondicionales del Universo Cinematográfico Marvel, y ese es haberse referido a Sam Wilson (Anthony Mackie) como Falcon en vez de como Capitán América.

La última campaña promocional de Vengadores: Doomsday junto a Burger King India ha desatado la furia del fandom marvelita. La cadena de hamburguesas ha lanzado un menú especial inspirado en la película, con productos como el Whopper de Doctor Doom, otra hamburguesa con paneer -un queso fresco indio- inspirada en Cíclope y algunos complementos.

Entre estos últimos se encuentran las 'Falcon Fearless Chicken Wings' (alitas de pollo de Falcon), cuya promoción incluye una imagen de Sam Wilson, el Capitán América.

Todo apunta a que se trata de un error del equipo de promoción de Marvel y Burger King, y no de una pista que indique que Sam volverá a asumir la identidad de Halcón en la película. Las críticas no se han hecho esperar, especialmente porque el UCM ha desarrollado con cuidado el paso de Wilson del héroe alado al centinela de la libertad tanto en la serie Falcon y el Soldado de Invierno como en Capitán América: Brave New World.

Este error llega poco después del último avance de Vengadores 5, con el 'gag' de Scott Lang (Paul Rudd) refiriéndose a Steve Rogers (Chris Evans) en vez de a Sam como Capitán América. En todo caso, Doomsday supondrá una oportunidad importante para Sam, ahora consolidado como único portador del escudo de Rogers.

"Falcon" chicken wings...



Even Burger King knows this dude isn't Captain America. https://t.co/vAiCbgYB2x — Derek Anderson-The D.A. (@derekbwriting) November 5, 2026

DOOMSDAY PONDRÁ A PRUEBA A SAM COMO LÍDER Y CAPITÁN AMÉRICA

Así lo adelantan los propios materiales promocionales de la película, que lo sitúan al frente de los Vengadores tras haber reunido al equipo para hacer frente al conflicto multiversal. La quinta entrega de la franquicia vengadora reunirá a héroes de tres universos diferentes para hacer frente a una amenaza existencial relacionada con el Doctor Doom y el choque entre distintas realidades.

Un conflicto de estas dimensiones y con cinco equipos de héroes implicados brindará a Sam la oportunidad de demostrar sus dotes de liderazgo. Su empatía, su experiencia militar y su capacidad para elaborar estrategias le permiten destacar entre un grupo tan numeroso de personajes. Además, a diferencia de otros héroes, ha asumido el escudo sin recurrir al suero del supersoldado, lo que refuerza su identidad como Capitán América y le permite demostrar que es digno del título y del legado de Steve.