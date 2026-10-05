Vengadores Endgame supera otra vez a Avatar: Vuelve a ser la película más taquillera de la historia gracias a Encore

Vengadores: Endgame vuelve a superar el récord de Avatar, convirtiéndose en la película más taquillera gracias a Encore - MARVEL STUDIOS / 20TH CENTURY FOX

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Gracias al estreno de Vengadores: Endgame Encore, la cinta de los hermanos Russo vuelve a ser la película más taquillera de la historia, superando el récord que Avatar alcanzara con su propio reestreno.

A pesar de que Vengadores: Endgame Encore ha sufrido una importante caída en su segundo fin de semana en taquilla, recaudando 4,4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 14,4 millones de dólares en el resto del mundo, la recaudación mundial total del filme asciende ya a 2.925 millones de dólares. Así, la entrega marvelita ha arrebatado el récord a Avatar, que acumulaba 2.923 millones de dólares.

Según señala Deadline, Encore se ha convertido además en el reestreno más taquillero de toda Latinoamérica, especialmente en México, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, así como en Malasia, India e Indonesia.

Cabe recordar que, mientras que Avatar mantuvo el título de película más taquillera de la historia durante una década, desde su estreno en 2009, Vengadores: Endgame se hizo con él en 2019. La cinta de James Cameron solo recuperó el título dos años después, con su reestreno.

Por el momento, Spider-Man: Brand New Day se mantiene tercera en el ránking mundial, con una recaudación de 2.505 millones de dólares y la secuela de Avatar, la cuarta, con 2.322 millones.

ENCORE PREPARA LA LLEGADA DE VENGADORES: DOOMSDAY

El reclamo principal de Vengadores: Endgame Encore, que aterrizaba en los cines apenas unos meses antes del estreno de Vengadores: Doomsday, previsto para el próximo 17 de diciembre, era precisamente su conexión con la nueva entrega a través de escenas inéditas.

"Cada segundo de metraje que ves tiene alguna relevancia de una forma u otra. Hay pistas en cada fragmento de ese nuevo metraje que pueden conducirte hacia una historia más grande en Doomsday", explicaron los hermanos Russo en una entrevista concedida a Empire. "Diré una cosa: en Endgame hay pistas, cosas que se dicen, que cobrarán sentido en Doomsday", reveló asimismo Joe Russo, animando a volver a ver la película, "no las nuevas escenas, sino las frases que se dicen en ella".