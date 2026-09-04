Vengadores: Doomsday finaliza sus 'reshoots'... ¿Con el regreso de Bruja Escarlata? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday se perfila como la cinta de Marvel Studios que hará tambalear los cimientos del UCM. Ahora se ha dado a conocer que la cinta de los hermanos Russo ha terminado de filmar sus escenas adicionales y que estas podrían implicar de alguna manera el regreso de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Según apunta Daniel Richtman, el rodaje de las nuevas escenas de Vengadores 5 ya ha finalizado y las secuencias involucran a la Bruja Escarlata y otros personajes como Sue Storm (Vanessa Kirby). Hasta el momento, se desconoce qué mostrarán con exactitud estas escenas.

Sin embargo, tanto Richtman como otros insiders han compartido publicaciones que parecen dar algunas pistas sobre lo que le espera a Wanda, cuyo regreso en Doomsday podría estar marcado por nuevos conflictos y dificultades. Por otro lado, MyTimeToShineHello asegura que en realidad quien estuvo en el set fue únicamente la doble de acción de Olsen, para filmar una escena destinada a la secuencia post-créditos de la película.

IT'S HAPPENING!!



According to Daniel RPK, Marvel is still filming Doomsday and adding many new cameos.



• Wanda Maximoff is reportedly returning, with Elizabeth Olsen's stand in called to set. Wanda is expected to have an even bigger role in Secret Wars.



• Mark Ruffalo has… pic.twitter.com/x2i9266b5N — Marvel Insights (@Marvel_Insights) August 28, 2026

Desde hace ya varios meses han estado circulando rumores contradictorios sobre el futuro de Wanda Maximoff. Mientras que algunos insiders aseguraban que el personaje de Olsen desempeñará un papel crucial en Doomsday como aliada del Doctor Doom (Robert Downey Jr.), otros insinuaban que su aparición será breve y servirá para preparar un papel mucho más relevante de cara a Vengadores: Secret Wars, cuya fecha de estreno está prevista para el 17 de diciembre de 2027.

So I just got more details on what they filmed with Olsen’s stunt double - it was for the post-credits scene of Avengers Doomsday.



More details soon 👀 pic.twitter.com/l3ZxG7kEm0 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2026

OLSEN YA NEGÓ SU POSIBLE REGRESO COMO BRUJA ESCARLATA EN VENGADORES: DOOMSDAY

Olsen ha negado en repetidas ocasiones que vaya a regresar tanto en Doomsday como en Secret Wars. Sin embargo, sus declaraciones no sirvieron para acallar los rumores sobre su posible vuelta como la Bruja Escarlata.

"No me di cuenta de esto hasta hace unos seis años, pero dado que Marvel y su influencia ocupan tanto tiempo y espacio físico en el mundo, es muy importante para mí tomar decisiones fuera de Marvel que reflejen mi propio gusto", aseguró Olsen a The Hollywood Reporter en marzo del pasado año. "Tu gusto crea al artista que eres, y eso no era algo en lo que estuviera pensando cuando empecé a trabajar", añadió.

"Por eso, la oportunidad de volver a trabajar en películas como La evaluación responde a mi deseo de colaborar con determinadas personas y a mis propios gustos", concluyó entonces Olsen. Asimismo, se rumorea que Doomsday tendrá dos escenas post-créditos y ambas tendrían un tono especialmente serio, alejadas del humor, y estarían destinadas a preparar los eventos de Secret Wars, pero, en todo caso, toca esperar para averiguarlo.