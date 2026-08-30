Filtración en Marvel revela la trama de Black Panther 3, el regreso de Namor y un ilustre personaje - MARVEL STUDIOS

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Black Panther 3 tiene previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028, con Ryan Coogler de nuevo en la silla del director. Como Marvel confirmó en la pasada Comic-Con de San Diego, David Jonsson interpretará al hijo del anterior rey y protector de Wakanda, que también lleva el nombre de T'Challa. Las últimas informaciones han sacado a la luz nuevos detalles sobre la trama, incluyendo el posible regreso de Tenoch Huerta como Namor y el de otro personaje clave dentro de la saga.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según ha dejado caer The Cosmic Circus, parte de la trama de Black Panther 3 transcurrirá en el reino submarino de Namor el Submarinista. Así, todo indica que Huerta volverá a ponerse en la piel del soberano atlante, acompañado por Mabel Cadena como Namora y Alex Livinalli en el papel del villano Attuma.

Además, Letitia Wright y Winston Duke retomarán sus respectivos papeles de Shuri y M'Baku. La información también destaca que la frágil alianza forjada entre la hermana de T'Challa y Namor en Wakanda Forever podría cobrar especial relevancia en Vengadores: Doomsday.

Esto abriría la posibilidad de que Shuri y M'Baku recurran al soberano de Talokan en busca de ayuda, lo que llevaría a Namor a enfrentarse de nuevo a un complicado dilema. Para proteger a su pueblo, el atlante podría verse obligado a aliarse con el Doctor Doom y someterse a su autoridad, una decisión que terminaría deteriorando su relación con Shuri y poniendo en riesgo su posición ante los habitantes de Talokan.

UN REGRESO SORPRENDENTE

"Namor puede verse obligado a arrodillarse de nuevo, pero esta vez ante otro gobernante [para] salvar a su pueblo", señala el medio. Sin embargo, lo que más ha acaparado la atención es el presunto regreso de Angela Bassett como la reina Ramonda.

Por el momento se desconoce qué papel tendrá en la historia, aunque todo apunta a que el Plano Ancestral tendrá un mayor protagonismo en esta nueva entrega, lo que podría explicar la vuelta del personaje.

De hecho, la propia Bassett ya adelantó que su personaje podría volver de entre los muertos en esta tercera entrega de Black Panther. "Escuchad, ¿el Plano Ancestral? Podría estar ahí, ¿sabéis? Podría pasar, y lo haría sin dudar", respondió la actriz, dando así con la clave para su posible vuelta al UCM en el filme, durante una entrevista con Good Morning America el pasado noviembre.