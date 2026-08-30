Josh Brolin revela si Thanos volverá en Vengadores: Secret Wars - MARVEL

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday se perfila como la mayor producción de Marvel Studios. La cinta, dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., llegará a los cines el 18 de diciembre, mientras que su siguiente entrega, Secret Wars, lo hará el 17 de diciembre de 2027. Josh Brolin ha dado ahora una inesperada respuesta a los rumores sobre su posible regreso como Thanos en esta última.

"No sé cómo responder a esa pregunta", afirmó Brolin a Collider al ser preguntado si existe alguna posibilidad de que el Titán Loco regrese en Secret Wars tras el desenlace de su personaje en Vengadores: Endgame.

La respuesta del actor, que también dio vida a Cable en Deadpool 2, fue cuanto menos de lo más esquiva. Sin embargo, más tarde reflexionó sobre la evolución de Thanos en el UCM.

"Eliminó a la mitad del universo para salvar a la otra mitad. Esa era su justificación, y no necesariamente estaba equivocada. ¿Sabes a qué me refiero?", expresó.

Brolin ya ha expresado en múltiples ocasiones su interés por seguir trabajando con Marvel y, en 2022, se mostró abierto a esa posibilidad en caso de que el estudio, capitaneado por Kevin Feige, se lo pidiera.

"[Marvel Studios] tiene su propia trayectoria y están centrados en seguirla. Si quieren que lo haga, estoy seguro de que lo haría, pero no sé qué estarán pensando. Creo que cerramos esta etapa después de diez años. Me hizo muy feliz y me encantó formar parte de todo aquello, porque esa no era la intención cuando me involucré por primera vez", aseguró entonces en una entrevista.

EL REENCUENTRO DE LOS FANS CON THANOS EN VENGADORES: ENDGAME ENCORE

Secret Wars podría ser el escenario ideal para recuperar a Thanos, aunque su aparición fuera breve. Al fin y al cabo, el Titán Loco fue el gran villano de la Saga del Infinito, por lo que un enfrentamiento entre él y Victor Von Doom ofrecería numerosas posibilidades narrativas y podría dar pie a un duelo de gran impacto, incluso aunque no estuviera basado directamente en los cómics.

En cualquier caso, los fans tendrán una nueva ocasión de ver al villano de Marvel que hizo tambalear los cimientos del UCM cuando el 25 de septiembre llegue a los cines Vengadores: Endgame Encore. La nueva versión del filme de los hermanos Russo, que incluirá escenas inéditas que conectarán directamente con Doomsday.