¿Filtrada La Escena Post-Créditos De Vengadores: Doomsday? - MARVEL

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Todavía faltan casi cuatro meses para que Vengadores: Doomsday aterrice en los cines. Sin embargo, ya antes incluso de su estreno, parecen haber salido a la luz los detalles de la escena post-créditos del filme que, dirigido por los hermanos Russo, verá a Robert Downey Jr. convertido en Víctor Von Doom.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Al parecer, circula en las redes el rumor de que Vengadores 5 tendrá dos escenas post-créditos y ambas tendrían un tono especialmente serio, alejadas del humor, y estarían destinadas a preparar los eventos de Secret Wars.

La primera de ellas, según se especula, revelaría que Loki (Tom Hiddleston), tras morir aparentemente en Doomsday, continúa con vida, aunque ahora ya no tendría los poderes que tenía en la serie de Disney+.

En cuanto a la segunda, mostraría al Spider-Man de Tobey Maguire y al Lobezno de Hugh Jackman en Battleworld, anticipando así el escenario clave de Secret Wars.

A VERY HOT rumor just reached my ears about Avengers Doomsday. Apparently, the Russo Brothers want two extremely serious post-credit scenes with no jokes whatsoever, setting up Avengers Secret Wars.



The first idea would reveal that Loki is still alive, but without the powers he… — James Mack (@JamesMackwl) August 25, 2026

VENGADORES: DOOMSDAY SOLO TENDRÁ UNA ESCENA POST-CRÉDITOS

Las redes sociales se han llenado de especulaciones y comentarios de los fans a raíz de estos rumores. Sin embargo, según le han revelado diversas fuentes a ComicBookMovie.com, las descripciones de estas supuestas escenas no serían correctas.

De hecho, todo apunta a que Vengadores 5, que también marcará el regreso de Chris Evans al papel de Steve Rogers, contará únicamente con una escena post-créditos, siguiendo un formato similar al de Infinity War. También cabe la posibilidad de que los rumores tengan algo de fundamento, pero, por ahora, solo el tiempo lo dirá.

Por otra parte, Kevin Feige, el mandamás de Marvel, describió al Doctor Doom como "el mayor villano de la historia del Universo Marvel" y señaló que será la "pieza central" de Secret Wars.

"De una parte, Doom es noble y leal. Cumple su palabra. Pero también es un monstruo", afirmó en declaraciones recogidas por ComicBookMovie con motivo de la publicación del tomo Marvel Premier Collection Secret Wars. "Busca tener poder sobre todas las cosas y utilizará cualquier medio que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Y, al igual que ocurrió con la historia que le precede, no hay Secret Wars sin Doom", añadió.