Los Russo justifican rodar Vengadores: Doomsday con el guion sin terminar: "Es ahí donde surge la magia"

Archivo - Anthony Russo, Paul Rudd, Joe Russo and Robert Downey Jr. Attend the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con - ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES FOR DISNEY

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. poniéndose en la piel del villano de la cinta, el Doctor Doom. Tras capitanear Infinity War y Edgame, los hermanos Joe y Anthony Russo toman las riendas de esta nueva aventura multiversal. No obstante, las circunstancias en las que se unieron al proyecto implicaron hacerlo con el guion sin terminar.

Centrar la película en el personaje de Víctor Von Doom no era el plan inicial para la quinta entrega de los Vengadores, cuyo título original era The Kang Dynasty. No obstante, la trama del filme se reestructuró por completo después de que Jonathan Majors, que daba vida en el UCM a Kang el Conquistador, fuera excluido del proyecto tras ser condenado por agredir a su pareja.

En una entrevista con AP, los Russo han explicado que, cuando se unieron al proyecto, la reorganización de la producción hizo que el rodaje comenzara antes de que contaran con un guion cerrado. Sin embargo, los cineastas asumieron el mando sin que esto supusiera un reto fuera de lo común para ellos.

"Siempre consideramos el guion como un organismo vivo", afirma Joe Russo. "Como directores, nos basamos en la improvisación y en los ensayos. Nos gusta ver qué aportan los actores a los personajes, y a veces no se cuenta con los actores hasta unos días o unas semanas antes de rodar con ellos. Y, muchas veces, es ahí donde surge la magia", explica.

VENGADORES: DOOMSDAY, "UNA REINVENCIÓN COMPLETA"

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de su productora, AGBO Films, los directores aseguraban que una de las fortalezas de Marvel es su capacidad para reinventarse al tiempo que las historias continúan interconectándose en el tiempo.

"Hay lugar para todo. Hay lugar para las historias cerradas. Hay lugar para la narración por entregas. Todo debería coexistir", explicaba Joe Russo. "¿Por qué no? Quiero decir, quiero diversidad de experiencias. No quiero tener que limitarme a lo mismo una y otra vez. Y lo que Marvel ha hecho mejor que nadie en la historia es precisamente esa narración serializada a gran escala", incidía.

"Doomsday es una reinvención completa. Es otro giro. No creo que el público se espere en absoluto lo que ocurre en la película; ni su tono ni su temática. Espero que les parezca otro cambio profundo dentro de esa historia por entregas", expresaba el cineasta.