Dwayne Johnson protagonizará un nuevo spin-off de Fast and Furious: "Vin Diesel y yo hemos dejado atrás el pasado"

La película de Hobbs and Shaw estrenada en 2019 parecía haber sido la última aventura de Dwayne Johnson en la saga Fast and Furious tras su enfrentamiento público con Vin Diesel, protagonista y principal responsable de la franquicia. Sin embargo, el actor regresó por sorpresa en la décima entrega y ahora ha anunciado que tendrá una película propia.

En la escena post-créditos de Fast and Furious X, Dante conseguía contactar con Hobbs y le decía que iba a por él, un reto que el gigantesco agente acepta. Un cameo final que ha sido muy comentado y que Johnson al fin ha querido abordar a través de sus redes sociales.

"Espero que estéis preparados... HOBBS ESTÁ DE VUELTA", comenta en un extenso tuit. "Luke Hobbs regresará a la franquicia Fast & Furious. Vuestras reacciones en todo el mundo ante el regreso de Hobbs en Fast X nos han dejado boquiabiertos", añade, antes de anunciar la gran noticia. "La próxima película de Fast & Furious en la que veréis al legendario agente de la ley será la película HOBBS que servirá como capítulo fresco y preparativo para FAST X: Parte II", confirma Johnson.

Hope you’ve got your funderwear on…



HOBBS IS BACK.

And he just got lei’d ????



Luke Hobbs will be returning to the Fast & Furious franchise.



Your reactions around the world to Hobbs’ return in Fast X have blown us away ????????



The next Fast & Furious film you’ll see the… pic.twitter.com/vvtBgTBOnl